GDPR vás nemusí strašiť. V dátach sa už nestratíte

Predstavte si, že máte organizáciu so stovkami zamestnancov. Ďalšie desiatky dodávajú svoje služby na základe externých zmlúv. S niektorými ste prerušili spoluprácu pred rokmi, iní sú zase súčasťou vlečúcich sa súdnych sporov. Ako dosiahnete, že všetky vaše dáta, ktoré s nimi súvisia, sú v súlade s požiadavkami GDPR a zároveň spĺňajú nariadenia o povinnom uchovávaní účtovníctva alebo sú k dispozícii pre právne účely?

„Spravovať takéto dáta manuálne by bola extrémne náročná práca,“ hovorí Veronika Dely, SAP senior konzultantka spoločnosti Atos. „Znamenalo by to otvoriť si každý jeden záznam, preskúmať všetky transakcie, vyhodnotiť, ktoré z nich spĺňajú presne dané podmienky a pri každej z nich spraviť rozhodnutie, či ju uchovať v produkčnom systéme, archivovať alebo zmazať,“ vysvetľuje.

Jednoduchý súlad s nariadeniami

Poriadok do správy dát môže vniesť automatizované riešenie SAP Information Lifecycle Management. To pomáha riadiť zaobchádzanie s dátami počas celého ich životného cyklu – od získania a používania až po ich blokáciu, archiváciu či úplné vymazanie zo systému. „Toto riešenie na základe vopred stanovených pravidiel prechádza automaticky celou databázou a kontroluje všetky položky a rozhoduje, čo sa s nimi ďalej stane,“ vysvetľuje SAP senior konzultantka spoločnosti Atos. „Riešenie sme nasadili napríklad do HR modulu vzdelávacej inštitúcie s tisíckami záznamov. Jedným z pravidiel bolo zmazanie dát všetkých zamestnancov, ktorí dovŕšili 70 rokov veku a zároveň ubehlo najmenej desať rokov od ich poslednej interakcie s inštitúciou. Podarilo sa nám tak výrazne prečistiť a zjednodušiť databázu a zároveň vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov,“ dodáva.

Riešenie je určené pre všetkých používateľov SAP systémov bez ohľadu na veľkosť. „Výhodou je zosúladenie dát so všetkými reguláciami a predpismi. Či už ide o ochranu osobných údajov, právo na zabudnutie v rámci GDPR alebo o dodržanie lehoty povinnej archivácie, všetko je len otázkou nastavenia správnych kritérií,“ hovorí Veronika Dely. Používateľ si môže určiť časové rámce, počas ktorých chce uchovávať dáta vo svojom produkčnom systéme, či v archíve. Môže dáta zablokovať, takže v systéme akoby neexistujú a bežný používateľ sa k nim nijako nedostane, no zároveň ich možno v prípade súdneho sporu po zásahu administrátora stále dohľadať.

Foto: Atos

Upratané dáta šetria

Poriadok v dátach so sebou však prináša aj konkrétne úspory. Optimalizované dátové toky a „čisté“ databázy znižujú náklady na IT. Organizáciám správny manažment životného cyklu údajov umožňuje zjednodušiť celú dátovú infraštruktúru. Dáta sú navyše v prípade potreby rýchlejšie pripravené na migráciu, prípadne omnoho jednoduchšiu aktualizáciu systému.

Nasadenie samotného riešenia je pomerne jednoduché a časovo nenáročné. „Prvým krokom je stretnutie, na ktorom si prejdeme s akými dátami budeme pracovať, aké sú procesy a identifikujeme záťaž systému,“ hovorí SAP senior konzultantka spoločnosti Atos. Samotná dĺžka implementácie závisí v prvom rade od náročnosti dátového prostredia. Spolupráca zo strany zákazníka ju však dokáže výrazne urýchliť. „Reálne však vieme manažment životného cyklu dát spustiť do mesiaca,“ hovorí Veronika Dely.

Atos je jednou z mála spoločností, ktoré toto riešenie na slovenskom trhu ponúka. Jeho služby využívajú napríklad banky, či viaceré slovenské univerzity. „Máme za sebou reálne projekty, máme skúsenosti z praxe, vieme, s akými špecifickými problémami sa slovenské spoločnosti napríklad v súvislosti s GDPR stretávajú. Vieme im tak poradiť overené a najlepšie postupy,“ uzatvára SAP senior konzultantka spoločnosti Atos.

Foto: Atos

Ak vás téma zaujala, prihláste sa na webinár Správa životného cyklu informácií SAP. Na podujatí, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2023 o 10:00 hodine, sa dozviete, ako môžete optimalizovať svoje procesy a zlepšiť svoje výsledky v oblasti správy dát. Okrem toho sa naučíte využívať nástroje SAP na riadenie a správu dôležitých podnikových údajov počas ich celého životného cyklu.

