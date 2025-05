Futbal v meste opäť spája mladé talenty. Odštartovali krajské kolá!

Slovenské mestá ožívajú detskými futbalovými zápasmi. Do ulíc sa vracia úspešný projekt Futbal v meste, ktorý deti inšpiruje k športu a pohybu. Po Bratislave, kde odštartoval 6. ročník projektu, sa krajské semifinálové turnaje presunú do ďalších miest. Za Futbalom v meste stojí Únia ligových klubov spolu so sieťou supermarketov BILLA a o. z. BILLA ľuďom. Ambasádorom je aj tento rok slovenská futbalová legenda Marek Hamšík.

Plné nasadenie, ukážkové góly, ale najmä čas strávený aktívne a s rovesníkmi. Takto vyzeral prvý semifinálový turnaj Futbalu v meste, ktorý sa uplynulú sobotu uskutočnil v Bratislave. Sily si v ňom zmeralo 16 tímov, medzi ktorými nechýbalo ani dievčenské zastúpenie. Na turnaji si zasúťažili aj deti známych futbalových osobností, vrátane syna Lukáša Pauscheka, obrancu v Slovane Bratislava. Šiesty ročník mimoriadne obľúbeného detského projektu sa postupne presunie do Prešova, Košíc, Nitry, Žiliny a Banskej Bystrice, kde sa počas mája a júna uskutočnia ďalšie semifinálové kolá. Jednotliví víťazi týchto turnajov sa potom stretnú vo veľkolepom finále, ktoré je naplánované na 21. augusta v Bratislave.

„Sme radi, že Futbal v meste sa teší veľkej obľube a aj počas šiesteho ročníka budú o trofej súperiť stovky detí. V prvom rade však mám veľkú radosť z toho, že sa hýbu, že hrajú futbal a zažívajú emócie, ktoré ku športu jednoznačne patria. Hoci naším hlavným cieľom je rozvoj najvyššej futbalovej ligy na Slovensku, chceme podporovať aj deti a mládež, pretože pozitívny vplyv športu je nespochybniteľný. Vďaka tomuto projektu zároveň môžeme podporiť a povzbudiť mladé futbalové talenty na ceste za ich snom a vytiahnuť futbal zo štadiónov von, bližšie k ľuďom. Som rád, že môžeme Futbal v meste opäť organizovať so silným generálnym partnerom, spoločnosťou BILLA,“ uviedol Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.

Zľava: výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák, COO BILLA Albena Georgieva, CFO BILLA Tomáš Staňo. Foto: BILLA

Lopta v centre diania

Futbal v meste je určený pre mladé talenty do 11 rokov z celého Slovenska. Od roku 2020, keď bol projekt spustený, si už v ňom zasúťažili tisíce chlapcov a dievčat, pričom každý rok sa zúčastňuje približne stovka družstiev. Pre aktívne deti, ktoré majú rady futbal, ide každoročne o jeden z vrcholov sezóny. Projekt vracia najpopulárnejšiu loptovú hru tam, kde vznikla – na ulicu. Hrá sa na umelej tráve na námestiach či pred obchodnými centrami. Ide o dynamický, atraktívny futbal troch hráčov na troch na menšom ihrisku s umelou trávou a mantinelmi.

Motivácia vyhrať Futbal v meste je veľká – víťaz finále sa zúčastní na zápase jednej z TOP 5 európskych futbalových líg. Okrem neopakovateľného zážitku si úspešné tímy odnesú aj ceny v celkovej hodnote 20 000 eur, ktoré môžu použiť na nákup športového vybavenia. Aktuálny ročník ponúka zúčastneným družstvám príležitosť navštíviť prvoligové štadióny a sprevádzať profesionálnych hráčov na zápasoch či ich privítať na svojom tréningu.

Na bratislavskom semifinále Futbalu v meste bojovalo 16 družstiev. Foto: BILLA

Za futbalom stojí BILLA

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch Futbalu v meste, aj tento rok sa na projekte podieľa sieť supermarketov BILLA. Okrem toho, že je BILLA generálnym partnerom Futbalu v meste, jej občianske združenie BILLA ľuďom je hlavným partnerom projektu. BILLA sa teší, že aj vďaka jej snahe chcú deti športovať a majú záujem o energické trávenie voľného času.

„V BILLA si uvedomujeme, že pohyb, aktívny životný štýl a vyvážená strava idú ruka v ruke. Aj preto už šesť rokov spolupracujeme s ÚLK a spoločne deťom prinášame radosť z kolektívneho športu. Veľmi nás teší, že Futbal v meste každoročne zaujme stovky dievčat a chlapcov po celom Slovensku, pretože im poskytuje šancu zažiť skutočný športový zážitok. Po vydarenom úvodnom turnaji v Bratislave sa už tešíme na to, ako ožijú futbalovým nadšením a pohybom aj ďalšie slovenské mestá,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka v BILLA Slovensko. Doplnila, že spoločnosť pripravuje aj sprievodný program pre malých i veľkých návštevníkov Futbalu v meste – k dispozícii je napríklad BILLA Multiball aréna s vlastnou hrou, ktorá pútavo prepája fyzickú aktivitu s edukatívnou zábavou.

Nástup tímov na semifinálovom turnaji v Bratislave. Foto: BILLA

Kedy a kde ešte bude Futbal v meste?

Semifinále:

10. 5. Prešov (Námestie pred Divadlom Jonáša Záborského)

24. 5. Košice (Námestie osloboditeľov, pred OC Aupark)

31. 5. Nitra (Svätoplukovo námestie)

14. 6. Žilina (Hlinkovo námestie)

21. 6. Banská Bystrica (OC Terminál)



Finále:

21. 8. Finále v Bratislave (Eurovea)

Bratislavské semifinále Futbalu v meste. Foto: BILLA

Kto sa môže registrovať?

Do Futbalu v meste sa môžu prihlásiť futbalové družstvá, žiaci a žiačky základných škôl, ako aj záujmové centrá detí vo vekovej kategórii do 11 rokov (chlapci narodení v roku 2014 a neskôr, dievčatá narodené v roku 2013 a neskôr). Registrácie na semifinálové turnaje sú otvorené na webe www.futbalvmeste.sk. Na každom turnaji sa zúčastní maximálne 16 tímov zložených najviac z deviatich členov. Dva víťazné tímy z každého turnaja postupujú do celoslovenského finále v Bratislave.

Informačný servis