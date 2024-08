Frindt: Vždy sa politici snažili tlačiť na verejnoprávnu televíziu a obsah spravodajstva (rozhovor)

Miroslav Frindt, ktorý zasvätil viac než dve desaťročia svojho života spravodajstvu vo verejnoprávnom médiu, sa rozhodol pre významnú zmenu vo svojej kariére. Po odchode z RTVS sa stal tvárou a vedúcou osobnosťou slovenskej pobočky českej internetovej televízie DVTV. V rozhovore pre agentúru SITA prehovoril o svojich doterajších skúsenostiach, ale aj o tom, čo ho viedlo k tomuto kroku a aké plány má nová online televízia na Slovensku.

Frindt otvorene hovorí o dôvodoch, ktoré ho priviedli k rozhodnutiu odísť z RTVS. Jedným z hlavných impulzov bola transformácia verejnoprávneho telerozhlasu na STVR, ktorá podľa jeho slov ovplyvnila kvalitu a nezávislosť spravodajstva. Spomína aj na svoje začiatky v žurnalistike a tiež na to, ako sa z pozície prispievateľa do školského časopisu vypracoval až na moderátora vo verejnoprávnom médiu. V rozhovore sa vracia aj k obdobiu, kedy televízia bola pod vplyvom politických tlakov, no napriek tomu sa mu podarilo udržať profesionálny štandard vďaka skvelému tímu ľudí.

V novej pozícii plánuje pokračovať v línii nezávislej a kvalitnej žurnalistiky. Cieľom DVTV je poskytnúť platformu pre široké spektrum názorov a otvoriť diskusiu aj pre tých, ktorých názory sú často ignorované v mainstreamových médiách, nepôjde však o konšpirátorov a dezinformátorov. Zdôraznil, že DVTV nebude opozičnou ani vládnou televíziou, ale bude sa snažiť poskytovať objektívny a vyvážený priestor pre všetkých. Zameria sa nielen na politické témy, ale aj na otázky z bežného občianskeho života, psychológie a rodiny, čím chce zaujať čo najširšie publikum.

Frindt tiež upozornil na výzvy, ktorým dnes čelí žurnalistika na Slovensku, vrátane obmedzovania prístupu k informáciám a narastajúceho tlaku na investigatívnych novinárov. Zároveň priznáva, že prechod z verejnoprávnej televízie do DVTV mu umožní väčšiu slobodu v tvorbe a zdieľaní informácií, keďže internetová televízia nie je závislá od politických či reklamných vplyvov.

Čo sa dozviete v rozhovore:



prečo sa Miroslav Frindt rozhodol opustiť RTVS a pridať sa k DVTV.

aké boli začiatky jeho kariéry v žurnalistike a ako sa vyvíjala verejnoprávna televízia v čase jeho pôsobenia.

ako vidí budúcnosť slovenskej žurnalistiky a aké výzvy ju čakajú.

aké sú plány a ciele pre slovenskú pobočku DVTV.

ako vníma rozdiely medzi verejnoprávnou televíziou v Česku a na Slovensku

