Freya Allan zo Zaklínača sa postaví tvárou v tvár smrti. Otrasie to aj vami!

Herečka, ktorú preslávila úloha Ciri v seriáli Zaklínač, prijala hlavnú úlohu v aktuálnom filme Baghead. Desivý horor od producentov filmov To či Barbar vznikol ako celovečerná verzia rovnomenného krátkeho filmu z roku 2017. Aj ten nakrútil režisér Alberto Corredor a vďaka originálnemu námetu a spracovaniu si snímka získala veľké uznanie aj množstvo cien. Dajte si pozor, nevyspytateľný tvor je práve v kinách…

Záhadná entita zo záhrobia sa dokáže premeniť na kohokoľvek mŕtveho a sprostredkovať odvážlivcom posledný rozhovor s niekým, kto už nežije. Na rozhovor má však každý len 2 minúty, potom sa desivý démon oslobodí a zo sveta mŕtvych prinesie do nášho sveta hrôzu a teror.

Foto: Bontonfilm

Dej filmu Baghead zavedie divákov do starého domu, ktorý zdedí mladé dievča Iris aj s hrôzostrašným tajomstvom po svojom otcovi. V jeho pivnici sa skrýva bytosť zo záhrobia, ktorá sa na požiadanie premení na kohokoľvek mŕtveho. V dôsledku dávnej kliatby je čarodejnica pevne zviazaná s majiteľom domu, ktorého príkazy poslúcha. Iris sa tak stáva tou, ktorá stojí medzi svetom mŕtvych a živých. Jej otec, predchádzajúci pán čarodejnice, využíval túto svoju „moc“ na to, aby poskytol poslednú útechu pozostalým. Ten, kto mal odvahu postaviť sa zoči-voči smrti, sa mohol za peniaze naposledy rozlúčiť s človekom, ktorého stratil. Spojenie s mŕtvymi však môže trvať len 2 minúty. Potom sa démon oslobodí a prenesie desivý svet mŕtvych do nášho sveta.

Foto: Bontonfilm

Iris má na návšteve v záhadnom dome svoju kamarátku, keď ich prekvapí prvý zákazník. Iris neodolá pokušeniu a rozhodne sa svoju novonadobudnutú moc vyskúšať. Zákazník sa však neovládne a 2 minúty, ktoré všetkých delia od pekla na zemi, prekročí. Čarodejnica je zrazu voľná, mimo kontroly svojej novej panej. Chce sa dostať von z pivničnej hrobky a chce zabíjať. Hovoriť s mŕtvymi má svoju cenu a prišiel čas začať ju konečne splácať…

Foto: Bontonfilm

Snímka Baghead vstupuje v distribúcii Bontonfilm do kín dnes.

