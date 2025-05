Francúzska polícia po 37 rokoch náhodou našla ukradnutú bustu speváka Jima Morrisona

Po dlhých 37 rokoch našla francúzska polícia ukradnutú bustu amerického speváka Jima Morrisona. Tá kedysi zdobila hrob ikonického frontmana skupiny The Doors na parížskom cintoríne Pére-Lachaise. Sochu, ktorú ukradli v roku 1988, našli počas pátrania súvisiaceho s prípadom podvodu.

Presné okolnosti spevákovho úmrtia sú naďalej zahalené rúškom tajomstva, pričom väčšina skorších správ hovorí, že zomrel na zástavu srdca vo vani. Francúzsky novinár Sam Bernett však vo svojej knihe z roku 2007 tvrdil, že blízki priatelia a rodina prekrútili oficiálnu verziu Morrisonovej smrti, aby očistili jeho reputáciu.

Kapela The Doors, založená v Los Angeles, patrila medzi najvplyvnejšie rockové skupiny konca 60. a začiatku 70. rokov. Medzi ich hity patria „Riders on the Storm“, „Light My Fire“ a „The End“.