Spoločnosť Fpt Slovakia má ambíciu zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov. Ako uviedol konateľ spoločnosti Coi Tran, radi by zvýšili počet svojich zamestnancov na tisíc, z aktuálnych necelých piatich stoviek. Zdôraznil, že nechcú zvyšovať len počet zamestnancov, ale aj kvalitu a udržateľnosť svojich služieb. Sústrediť by sa chceli napríklad aj na oblasť automobility a výroby. Spoločnosť tento rok oslavuje svoje desiate narodeniny, Coi Tran by medzi najväčšie úspechy, ktoré za ten čas dosiahli, zaradil napríklad to, že sa im podarilo prilákať rozmanitú klientelu z rôznych odvetví. „Stali sme sa dynamickejšími a inovatívnejšími,“ dodal. Firma vstúpila na slovenský trh v roku 2014, v súčasnosti patrí medzi popredných hráčov na slovenskom, ale aj európskom IT trhu.

Firma počas desaťročia svojho pôsobenia prešla transformáciou z firmy zameranej na jedného zákazníka na spoločnosť, ktorá je strategickým partnerom a nositeľom technologických inovácií. „Naša cesta od skromných začiatkov k významnému postaveniu na európskom trhu je príbehom rastu a úspechu, ktorý je výsledkom tvrdého úsilia a talentu našich zamestnancov,“ skonštatoval Coi Tran. Fpt Slovakia tiež disponuje rozsiahlym technologickým zázemím a skúsenosťami z celosvetového pôsobenia. To jej umožňuje reagovať na aktuálne potreby európskeho trhu, ale aj predvídať a určovať trendy budúcnosti. Vlaňajšok priniesol firme významné obchodné úspechy. Jej celkové výnosy boli vyššie než 25 miliónov eur, tržby jej narástli o 30 percent a zisk o 40 percent.

Foto: Fpt Slovakia

Spoločnosť Fpt Slovakia si podľa svojho konateľa uvedomuje, že ľudský kapitál je dôležitý pre rast spoločnosti a jej rozširovanie, i preto k jej stratégii patrí aj starostlivosť o zamestnanectvo. Dlhodobo patrí k špičke medzi zamestnávateľmi v IT sektore. Spoločnosť má tiež temer vyrovnaný podiel mužov a žien medzi zamestnancami. V súčasnosti zamestnáva 42 percent žien, pričom na manažérskych pozíciách dosahuje toto číslo až 47 percent. Coi Tran priblížil, že pre matky, ktoré sa vracajú z rodičovskej dovolenky ponúkajú napríklad možnosť vrátiť sa do práce skôr a pracovať na znížený úväzok, čo podľa neho prispieva k ich spokojnosti i nadšeniu pre ďalšiu prácu. Zdôraznil, že prítomnosť žien aj v manažérskych pozíciách prispieva k určitej rovnováhe v rozhodovaní. Rovnako akcentoval, že v Fpt Slovakia sa usilujú o rešpektujúci prístup ku všetkým zamestnancom a vytvorenie vhodných podmienok pre ich prácu.

Foto: Fpt Slovakia

Spoločnosť tiež úzko spolupracuje s univerzitami v regióne. Jej zamestnanci prispievajú k vzdelávaniu študentstva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Technickej univerzity v Košiciach, a to prednáškami, či výučbou odborných predmetov. Coi Tran priblížil, že pre mladých ľudí ponúkajú napríklad aj absolventskú prax, na ktorej sa podieľajú ich zamestnanci. Tí mladým ľuďom ukážu, ako firma funguje. Práca v spoločnosti podľa konateľa láka najmä novými technológiami či príjemným pracovným prostredím. „Snažíme sa byť konkurencieschopní aj na trhu práce a prilákať čo najviac šikovných ľudí,“ vyjadril sa Coi Tran. Firma podľa neho neustále hľadá talentovaných pracovníkov, získať sa ich usiluje rôznymi spôsobmi, a to napríklad z univerzít, ale aj stredných škôl. Dodal, že ich zamestnanci sú veľmi žiadaní, napríklad i v Nemecku, kde pôsobia ako konzultanti. Fpt Slovakia tiež počas temer celej svojej existencie realizuje projekt odborných akadémií, vďaka ktorým získala nových developerov, testerov či SAP konzultantov.

Foto: Fpt Slovakia

Rýchly vývoj v oblasti IT sa dotýka aj firmy Fpt Slovakia. Kľúčovými zmenami boli napríklad prechod na cloud, rozvoj umelej inteligencie a automatizácie, ale aj vyšší dôraz na kybernetickú bezpečnosť a ochranu súkromia. Zákazníci, ktorým firma poskytuje služby, sú z rôznych oblastí, od priemyslu a verejnoprospešných služieb, cez zdravotníctvo a multimédiá, až po oblasť energetiky a automobilový priemysel. „Sme lídrami v oblasti implementácie a údržby SAP riešení, zaoberáme sa návrhom, vývojom a správou softvéru, nezávislým testovaním a zabezpečovaním kvality IT služieb v rámci energetického sektora. Sme partnermi aj pre inovatívne riešenia v oblasti E-mobility, Smart Home, či Renewables,“ dodal Coi Tran.

