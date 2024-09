Fond na podporu umenia podporil Kultúrny štrajk, Šimkovičovej ministerstvo to považuje za otvorenú provokáciu (foto)

Ministerstvo kultúry (MK) SR sa ohradzuje voči tomu, aby sa verejnoprávne fondy na podporu zapájali do politiky, považuje to za neprijateľné. Rezort tak reaguje na to, že Fond na podporu umenia (FPU) zverejnil na sociálnej sieti informáciu o tom, že viacero jeho zamestnancov sa pripojilo ku Kultúrnemu štrajku.

„Dňa 5. septembra vstúpilo do štrajkovej pohotovosti 21 zamestnankýň a zamestnancov v rámci Kultúrneho štrajku. Štrajk je koordinovaný platformou Otvorená kultúra a v súčasnosti je doň zapojených takmer 3 000 osôb pracujúcich v kultúre. Držíme spolu!“ píše sa v predmetnom príspevku, ktorý bol zverejnený 12. septembra.

Titulná fotografia stránky FPU na sociálnej sieti bola tiež zmenená. Ako informovala vedúca Oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská, ministerstvo považuje podporu Kultúrneho štrajku na sociálnej sieti inštitúcie, ktorá by mala napĺňať atribúty verejnoprávnosti, za otvorenú provokáciu, ktorá je v rozpore so všetkým, čo by mal FPU reprezentovať.

„Fond na podporu umenia má slúžiť všetkým umelcom, bez rozdielu toho, na ktorej strane politického spektra stoja. Ak sa verejnoprávny fond hlási ku Kultúrnemu štrajku, ktorý je nespochybniteľne podporovaný opozičnými politikmi, nemôže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky považovať jeho konanie za nezávislé a nestranné v akejkoľvek oblasti jeho pôsobnosti,“ uviedla Bačinská. Podotkla tiež, že vedenie FPU by malo mať na zreteli, že pracuje s prostriedkami všetkých daňových poplatníkov, nielen niektorých.