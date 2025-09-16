Fínsky strelec stále neodchádza zo Slovenska. Kanonier Joona bude hrať vo Zvolene

V hokejovom Zvolene reagovali na nevydarený angažmán Kanaďana Jaycea Hawryluka. Ofenzívu HKM posilní fínsky bývalý mládežnícky reprezentant a trojnásobný majster Slovenska Joona Jääskeläinen. Udialo sa tak dve kolá po začiatku nového ročníka Tipsport ligy.
Máloktorý cudzinec dosiahol v slovenskej najvyššej súťaži viac ako Jääskeläinen. K titulu so Slovanom Bratislava zo sezóny 2021/2022 pridal o rok neskôr ďalší s Košicami a do tretice v minulej sezóne 2024/2025 sa rovnako tešil s Košicami.
A to ešte v ročníku 2019/2020 mu možnú majstrovskú radosť s Banskou Bystricou nedoprial predčasne ukončený koronavírusový ročník.
„Jeho jediným pôsobiskom mimo Slovenska v tomto období bola česká Mladá Boleslav, za ktorú nastupoval v našej majstrovskej sezóne. Počas svojej kariéry v slovenskej extralige nastúpil celkovo do 301 zápasov, v ktorých nazbieral úctyhodných 241 bodov. Gólov nastrieľal dokopy 112, čo je solídny počet, ktorý svedčí o jeho ofenzívnych kvalitách,“ napísal web HKM Zvolen.