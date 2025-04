Fínsko predĺžilo uzavretie hraníc s Ruskom na neurčito

Fínsko v stredu oznámilo, že jeho východná hranica s Ruskom zostane uzavretá na neurčito. Severská krajina uzavrela svoju 1 340-kilometrovú hranicu s Ruskom v decembri 2023 po tom, ako sa k nej nahrnulo približne tisíc migrantov bez víz. Helsinki tvrdili, že prílev migrantov zorganizovalo Rusko, čo však Kremeľ poprel.

„Na základe informácií, ktoré majú fínske úrady, zostáva pravdepodobné, že pretrváva riziko obnovenia a rozšírenia migrácie, ako sme to videli predtým. Ak by tento fenomén pokračoval, predstavoval by vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a verejný poriadok Fínska,“ uviedla fínska vláda vo vyhlásení.

Podľa Helsínk rozhodnutie ponechať uzavretú hranicu s Ruskom spolu s dočasným zákonom o bezpečnosti hraníc prinášajú „zamýšľaný efekt“. Žiadosti o medzinárodnú ochranu zatiaľ presmerujú na iné hraničné priechody v krajine.