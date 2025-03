Filmová hviezda oslávila svoje narodeniny na futbale v Taliansku. Dokonalý deň v Benátkach mu prekazila Bologna

Sobotňajší duel 30. kola talianskej futbalovej Serie A medzi Benátkami a Bolognou sprevádzali dojemné chvíle. Domáci klub zablahoželal svojmu hviezdnemu fanúšikovi, hercovi Terencovi Hillovi, k jeho 86. narodeninám. Pred úvodným výkopom domáci zástupcovia odovzdali benátskemu rodákovi klubový dres. Celebritného hosťa tiež ocenili diváci mohutným potleskom.

Regalo di compleanno migliore non ci può essere:

Visita gratis al Penzo per Venezia-Bologna e in omaggio la 7 come il suo idolo Zampano.

Che giornata per Terence Hill. pic.twitter.com/tVEekt8COa

— La Ragione Di Stato (@ragionedistato) March 29, 2025