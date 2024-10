Film Konkláve opisuje intrigy za múrmi Vatikánu

Držiteľ Oscara Edward Berger (Na západe nič nové) prináša na filmové plátna príbeh z Vatikánu, kde sa práve chystá konkláve – jedna z najtajnejších a historicky najstarších udalostí na svete. Po nečakanej smrti milovaného pápeža je kardinál Lawrence (Ralph Fiennes) poverený dohľadom nad voľbou novej hlavy katolíckej cirkvi. Kardináli z celého sveta sa zhromaždia za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky, aby si spomedzi seba zvolili toho najlepšieho. Horúcich kandidátov je niekoľko, ale kardinál Lawrence postupne odhaľuje isté fakty, ktoré by mohli otriasť samotnými základmi Cirkvi. Film KONKLÁVE bude mať v slovenských kinách premiéru 7. novembra.

Milovníci napätia sa môžu tešiť na filmové spracovanie úspešného rovnomenného detektívneho románu Roberta Harrisa, ktorý sa odohráva v prostredí, dokonale ukrytom pred očami verejnosti. Vatikán je všeobecne známy ako sídlo Petrovho nástupcu, ale málokto tuší, čo presne sa tam odohráva, keď pápež zomrie, alebo keď sa zriekne úradu. Vďaka filmu Konkláve sa diváci dozvedia, ako presne prebieha celý proces, aké pravidlá musia dodržiavať všetci zúčastnení a čo sa stane, ak ich niekto poruší. Potom ako kardináli prisahajú prísnu mlčanlivosť, zhromaždia sa v Casa Santa Marta, kde sú úplne izolovaní od vonkajšieho sveta, aby nikto a nič nemohlo ovplyvniť výber ich preferovaného kandidáta. Celý proces je komplikovaný a často veľmi zdĺhavý, pretože víťaz musí získať dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov.

Príbeh filmu sleduje kardinála Lawrenca (v skvelom podaní charizmatického Ralpha Fiennesa), dekana kolégia kardinálov, ktorý sa ujíma svojej povinnosti viesť konkláve. Nikto netuší, že práve v tejto dôležitej chvíli prežíva hlbokú osobnú krízu viery. Práve tento fakt zaujal režiséra Bergera: „Nemá to nič spoločné s voľbou nového pápeža, ale komplikuje mu to výkon funkcie, ktorá mu bola zverená. Prestal veriť, že je tou správnou osobou na to, aby sa stal kardinálom. Požiadal o povolenie opustiť Rím a ísť do kláštora, aby sa pokúsil znovu objaviť svoju vieru, ale pápež jeho žiadosť zamietol. Neustále bojuje s vlastnými pochybnosťami, a to ešte netuší, aké odhalenie ho čaká v procese zoznamovania sa s kardinálmi, ktorí patria medzi hlavných favoritov pri voľbe nového pápeža.“

Vo vedľajšej úlohe kardinála Belliniho sekunduje Ralphovi Fiennesovi nemenej slávny Stanley Tucci, ktorý mal už knihu prečítanú, keď sa mu do rúk dostal scenár. Divákom odporúča, aby film sledovali naozaj pozorne, lebo tajomstvá a prekvapenia sa skrývajú za každým rohom „Keďže sám občas režírujem, bol som nadšený od úplného začiatku – samí skvelí herci a neuveriteľný príbeh, odohrávajúci sa na takom úžasnom mieste ako je samotný Vatikán. Čo viac si človek môže želať!“

Foto: Forum Film

Film KONKLÁVE sa bude v slovenských kinách premietať od 7. novembra a diváci uvidia sofistikovaný thriller, ktorý sa netradične odohráva v prostredí najvyšších kruhov katolíckej cirkvi. Film si zatiaľ vyslúžil len pozitívne ohlasy tak od renomovaných kritikov, ako aj bežných divákov. Všetci vyzdvihujú najmä herecký výkon Ralpha Fiennesa a potom neskutočne napínavý príbeh o tom, že niekto nie je svätý – a to dokonca ani vo Vatikáne.

Informačný servis