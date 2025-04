Fico a Orbán vyjadrili podporu srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučićovi

Podporu srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučićovi v predvečer zhromaždenia stúpencov srbského lídra s názvom „Srbsko nedáme“ vyjadrili premiéri Slovenska a Maďarska. Informuje o tom srbský web danas.rs.

„Za to, že demokraticky zvolený prezident A. Vučič je suverénny a nepodriaďuje sa západnému diktátu, čelí hnevu západných bohov,“ napísal Robert Fico na Instagrame. „Keby bola EÚ spravodlivá, čo nie je, Srbsko by sa stalo jej členom, lebo je na to pripravené. Členstvo v EÚ sa však kvôli suverénnym postojom prezidenta stalo dobrým materiálom na vydieranie srbskej demokraticky zvolenej politickej reprezentácie. Želám tejto reprezentácii a občanom, aby si svoje domáce problémy vyriešili bez zasahovania Západu,“ pokračoval Fico. Podobne sa vyjadril predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého cudzie mocnosti chcú Srbom hovoriť, ako majú žiť.

„Ide o všeobecné vyhlásenia o neznámych silách, ktoré pôsobia proti Srbsku … takéto správy sú určené pre menšinu srbských občanov, ktorí pre dlhoročnú zlú mediálnu situáciu veria neuveriteľným klamstvám.“ V súvislosti s vyjadreniami Fica a Orbána to pre Danas povedal riaditeľ organizácie Civil Rights Defenders for Europe Goran Miletić.

Od novembra minulého roka sa v Srbsku konajú protivládne protesty. Podnetom pre demonštrácie bolo zrútenie sa strechy zrekonštruovanej železničnej stanice v meste Nový Sad, ktoré pripravilo o život 16 ľudí. Vysokopostavení srbskí vládni predstavitelia bez predloženia dôkazov tvrdia, že protesty sú „ovplyvňované západnými spravodajskými službami“ s cieľom „zvrhnúť prezidenta Aleksandara Vučića“.