Február v Slovenskej filharmónii

Dramaturgia blížiacich sa koncertov bude vo februári oživená, popretkávaná o nové diela autorov 20. storočia a súčasnosti. Viackrát vybočíme od tradičných opusov, čo nám umožní spoločne spoznať niečo nové. Súčasná literatúra, výtvarné umenie a architektúra nás dokážu fascinovať a inšpirovať. Zažime tento neopakovateľný pocit z nového, krásneho a nepoznaného aj v hudbe. Dramaturgovia pripravili diela viacerých slovenských skladateľov – Ivana Paríka, Jána Zimmera, Jany Kmiťovej, Milana Paľu, Antona Stieneckera. Príďte sa presvedčiť, že súčasná hudba je živá, krásna a fascinujúca. Dokáže otvoriť nové pohľady na hudbu, ktorú milujeme. So Slovenským komorným orchestrom oslávime 65. výročie prvého koncertu legendárneho súboru. Hudbou oslávime aj sviatok zaľúbených a pripomenieme si Národný týždeň manželstva. Na hudobnej akadémii a koncerte cyklu Junior privítame v bratislavskej Redute našich mladých návštevníkov a pod taktovkou Daniela Raiskina, stáleho hosťujúceho dirigenta SF si vypočujeme program, s ktorým orchester Slovenská filharmónia odcestuje začiatkom marca na španielske turné.
Krása súčasného myslenia v tónoch
Úvodná februárová dvojica vo štvrtok a piatok 5. a 6. februára 2026 o 19.00 sa bude niesť v znamení nových diel a mladých interpretov. Za dirigentským pultom privítame Mariána Lejavu, sólistkou večerov bude slovenská klaviristka Katarína Paľová, ktorá sa zameriava najmä na hudbu 20. a 21. storočia s akcentom na diela menej hrávaných či zabudnutých autorov. Program spojí tri osobnosti 20. storočia – dvoch slovenských skladateľov Ivana Paríka, Jána Zimmera a Arthura Honeggera. Paríkovo dielo Musica pastoralis vzniklo v roku 1984 a od svojich počiatkov je úzko späté so Slovenskou filharmóniou. Premiérovo zaznelo na umeleckom zájazde v Nemecku, 27. januára 1985 v Lipsku. Slovenskú filharmóniu dirigoval Bystrík Režucha, ktorému je venované. „Túto partitúru pripisujem Bystríkovi Režuchovi a jeho (blížiacim sa) päťdesiatinám s vďakou za celoživotné umelecké a ľudské priateľstvo,“ napísal skladateľ. V posledných rokoch sa znovu dostáva do pozornosti verejnosti kompozičná tvorba Jána Zimmera (1926 – 1993), významného slovenského skladateľa, klaviristu, organistu a hudobného pedagóga. Napísal vyše 120 opusov, vrátane 3 opier, 13 symfónií, 7 klavírnych koncertov a množstva komorných a sólových diel. Z jeho hudobného odkazu si vypočujeme v koncertnej premiére Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71. Koncert uzavrie Honnegerova Symfónia č. 3 s podtitulom Liturgická, ktorá patrí k najzávažnejším skladateľovým dielam. Prvýkrát bola uvedená v Zürichu v roku 1946 a rýchlo si získala medzinárodné uznanie.
Pred piatkovým koncertom vás pozývame na stretnutie s dirigentom Mariánom Lejavom, dramaturgom SF Jurajom Bubnášom a autorom textu k programu Ondrejom Veselým, ktoré sa bude konať o 18.15 vo foyeri SF.
Klasika môže byť mladá!
Úvodný koncert cyklu Junior sa uskutoční v stredu 11. februára 2026. Koncertná sieň bude patriť mladým umelcom, členom Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave, ktorí sa predstavia pod taktovkou pedagóga Juraja Jartima. Sólistami večera budú piati študenti Konzervatória v Bratislave, laureáti domácich a medzinárodných interpretačných súťaží – huslistka Mária Kovalčíková, sopranistka Natália Bolebruchová, a traja klaviristi – Ondrej Sýkora a bratia Viktor a Martin Illésovci, v interpretácii ktorých zaznie Koncert pre dva klavíry a orchester d mol Francisa Poulenca. Koncert sa začne o 18.00.
Hudobné rozprávky v koncertnej sieni
Nasledovať bude koncert z cyklu Populárne koncerty. Pod taktovkou švajčiarskeho dirigenta Kaspara Zehndera, pravidelného hosťa našich koncertných sezón zaznie rozprávkovo ladený program zostavený z diel Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Anatolija Liadova, Richarda Wagnera a ďalších. Koncert je na programe 12. februára 2026 o 19.00.
Mladá Francúzka pri kráľovskom nástroji
V nedeľu 15. februára 2026 pokračujeme organovým recitálom v Koncertnej sieni SF. Hostkou víkendového popoludnia bude Anne-Gaëlle Chanon, titulárna organistka Temple Neuf v Metz, ktorá vzdá hold významným francúzskym skladateľom a organistom, ktorých tvorbu na našich pódiách počujeme zriedka.
V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý sa uskutoční od 9.- 15. februára 2026
Milan Paľa a Katarína Paľová v Malej sále SF
Jeden z najvýznamnejších interpretov svojej generácie, slovenský husľový virtuóz Milan Paľa sa v aktuálnej sezóne predstaví v komornom programe po boku hudobnej aj životnej partnerky, klaviristky Kataríny Paľovej. Program utorkového večera 17. februára 2026 o 19.00 zostavili z diel Mauricea Ravela, Jany Kmiťovej, Antona Steineckera a Georga Enescu. Svoje umelecké portfólio Milan Paľa rozšíril o skladateľskú činnosť. V Malej sále Slovenskej filharmónie zaznie premiéra jeho diela s názvom Acies.

65 rokov hudby, ktorá spája generácie
V abonentnom cykle Slovenského komorného orchestra teleso oslavuje svoje 65. jubileum: v októbri 2025 zaznel koncert k výročiu založenia orchestra. V nedeľu 22. februára 2026 si pripomenieme výročný deň jeho historicky prvého verejného koncertu. Program je identický s programom, ktorý odznel 22. februára 1961 v Dome osvety, Bratislava-Nivy pod vedením Bohdana Warchala.
Concerti grossi Arcangela Corelliho a Georga Friedricha Händla boli skladbami poskytujúcimi priestor na predvedenie interpretačného majstrovstva jednotlivých hráčov i orchestra ako celku. Druhá polovica programu zostavená z diel Henryho Purcella a Benjamina Brittena bola inovatívna. V súčasnosti patria obe diela – Purcellova Suita Abdelazer, Z. 570 i Brittenova Simple Symphony k frekventovane uvádzaným dielam Slovenského komorného orchestra aj mnohých súborov po celom svete. Prof. Bohdan Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. Štafetu umeleckého vedúceho odovzdal Ewaldovi Danelovi, ktorý od januára 2001 v tejto práci neúnavne pokračuje. Na nedeľnom koncerte sa k aktuálnym členom telesa pridajú jeho bývalí členovia. Spoločne si pripomenú jubileum priamo na koncertnom pódiu.
Pre veľký záujem sa koncert presúva do Koncertnej siene SF.
Program, ktorý putuje Európou
Záverečná februárová dvojica je na programe vo štvrtok a piatok 26. a 27. februára 2026. Bude patriť orchestru Slovenská filharmónia a stálemu hosťujúcemu dirigentovi Danielovi Raiskinovi. V jeho naštudovaní zaznejú symfonické diela Modesta Petroviča Musorgského, Arama Chačaturiana, Antonína Dvořáka a Alexandra Borodina. Sólistami dvoch večerov budú huslistka Alexandra Conunova (26. februára 2026), a basbarytonista Marco Mimica (27. februára 2026). Program symfonickej dvojice koncertov zaznie v Bratislave a následne na umeleckom zájazde v španielskych mestách – Barcelona, Zaragoza, Madrid, Valencia a Alicante, kam spoločne umelci odcestujú v nedeľu 1. marca 2026. Na koncertoch v Bratislave sa k orchestru pripojí Slovenský filharmonický zbor.
