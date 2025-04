FC Liverpool si udržal ďalšiu hviezdu. Rovnako ako Salah predĺžila zmluvu o dva roky - FOTO

Holandský futbalový obranca Virgil van Dijk zostáva v anglickom klube FC Liverpool. Tridsaťtriročný rodák z Bredy s vedením „The Reds“ predĺžil kontrakt o ďalšie dve sezóny. Informuje o tom web bbc.com.

Tím trénera Arneho Slota tak nepríde o kapitána napriek tomu, že v súvislosti s ním sa hovorilo o možnom odchode do Paríža Saint-Germain. Van Dijk sa pripojil k egyptskému útočníkovi Mohamedovi Salahovi, ktorý zmluvu predĺžil pred týždňom.

„Je to pocit hrdosti, pocit radosti. Je to jednoducho neuveriteľné. Cesta, ktorú som doteraz vo svojej kariére prešiel, a možnosť predĺžiť ju o ďalšie dva roky v tomto klube, je úžasná a som veľmi šťastný,“ povedal Van Dijk.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bývalý bek Celticu Glasgow či Southamptonu poznamenal, že v jeho hlave bol vždy len Liverpool a nie odchod inam.

„Vždy to bolo v mojej hlave, vždy to bol plán a vždy to bol Liverpool. Nebolo žiadnych pochybností v mojej hlave, že toto je miesto pre mňa a moju rodinu,“ doplnil Holanďan.

Van Dijk je súčasťou liverpoolskeho klubu od januára 2018, do ktorého prestúpil zo Southamptonu za 75 miliónov libier. Odvtedy pomohol „The Reds“ vyhrať Premier League, Ligu majstrov, FA Cup, majstrovstvá sveta klubov a dvakrát Ligový pohár.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pod vedením trénera a krajana Arneho Slota bol Van Dijk kľúčovou postavou na ceste k rekordnému 20. anglickému ligovému titulu, ku ktorému je FC Liverpool veľmi blízko.