FC Liverpool sa môže opäť o krok priblížiť k titulu, nesmie však zaváhať s posledným Southamptonom - FOTO, VIDEO

Viaceré popredné anglické futbalové kluby ešte pôsobia v pohárovej Európe a bojujú v rôznych súťažiach, nemôžu však zabúdať ani na domácu Premier League. Týka sa to aj tímu FC Liverpool, ktorý by rád uspel v Lige majstrov, no isto by nechcel „premárniť“ trinásťbodový náskok na čele ligovej tabuľky.

Zverenci trénera Arneho Slota už počas najbližšieho víkendu nastúpia doma proti Southamptonu, ktorý je na úplnom dne hodnotenia. Ak „The Reds“ zabodujú naplno, opäť sa o krok priblížia k okrúhlemu 20. titulu v histórii.

Je pravdepodobné, že kouč Slot v porovnaní s duelom Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain (1:0) trochu zarotuje so zostavou a šancu dostanú Wataru Endo, Darwin Núňez či Harvey Elliott.

Southampton príliš nemôže pomýšľať na úspech, pre tento klub bude víťazstvo aj to, keď v sezóne nazbiera viac ako 11 bodov, čo je historické minimum Derby County z minulosti.

Londýnsky Arsenal aktuálne pohodlne „sedí“ na 2. pozícii. Iba triumf z pôdy Manchestru United mu dá nádej dotiahnuť sa na Liverpool, ak ten prekvapujúco „zakopne“.

Na Old Trafforde to však nebude mať jednoduché, keďže tím Rúbena Amorima je v Premier League poriadne hlboko a rád by sa „vyškriabal“ nahor.

Manchester City sa už môže sústrediť iba na pôsobenie v domovine a v lige sa stále snaží udržať v Top 4, aby si aj v ďalšom ročníku zahral v Lige majstrov. Tiež v sobotu ho však vonku čaká mimoriadne ťažká prekážka.

Ak však naplno zaboduje na pôde Nottinghamu Forest, môže sa dostať už na 3. pozíciu. V opačnom prípade môže klesnúť nadol. Na elitnú štvorku si totiž „brúsi zuby“ FC Chelsea, na ktorý čaká duel proti Leicesteru.