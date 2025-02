Favorit nemeckých volieb Merz vyzýva na rýchle koaličné rozhovory a zostavenie vlády do Veľkej noci

Líder nemeckej konzervatívnej opozície a favorit na post budúceho kancelára Friedrich Merz v sobotu uviedol, že nová vláda by mala vzniknúť do dvoch mesiacov od predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 23. februára.

Líder Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Merz pre mediálnu skupinu Funke povedal, že dúfa, že nová koalícia by mohla vzniknúť „do Veľkej noci„, ak sa on a jeho strana umiestnia na 1. mieste, kde podľa prieskumov figurujú. Podľa Merza je to „ambiciózny“ cieľ, keďže Veľkonočná nedeľa tento rok pripadá na 20. apríla, presne osem týždňov po voľbách v Nemecku.

„Najneskôr do letnej prestávky musíme urobiť niekoľko rozhodnutí,“ podotkol Merz. Jeho strana CDU a jej sesterská bavorská CSU vedú v prieskumoch verejnej mienky so spoločným podielom hlasov okolo 30 percent.

Konzervatívna aliancia vedie v prieskumoch pred krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD), ktorá má v priemere okolo 21 percent. Stredoľaví sociálni demokrati na čele so súčasným kancelárom Olafom Scholzom sú na treťom mieste so ziskom približne 16 percent hlasov. Ak by sa prieskumy potvrdili, Merz a konzervatívci by boli na čele budúcej nemeckej vlády.