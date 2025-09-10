Fanúšikovia ho neustále urážali. Hádzanár to už nevydržal, preskočil panely a vytrhol im megafón - VIDEO

Situácia vyvolala v hale rozruch a priniesla aj menšiu roztržku medzi protihráčmi, pridali sa aj fanúšikovia.
hádzaná
Na ilustračnej snímke hádzaná. Foto: Ilustračné, Getty Images
Nórsko Hádzaná Hádzaná z lokality Nórsko

Počas zápasu nórskej hádzanárskej ligy medzi Follom a Bergenom došlo k netradičnej situácii. Počas povzbudzovania domácich priaznivcov zrejme padali aj urážky na jedného z hráčov hostí.

Konkrétne na Nicolaia Dalinga. Dvadsaťtriročná hviezda preskočila reklamné tabule, prišla k divákom a jednému z nich vytrhla a odhodila megafón.

Situácia vyvolala v hale rozruch a priniesla aj menšiu roztržku medzi protihráčmi, pridali sa aj fanúšikovia.

Neustále pokrikovanie

Duel bol podľa Dalinga spojený s viacerými nadávkami a urážkami na jeho osobu. To bol dôvod jeho frustrovanej reakcie, keďže už podobné reči nechcel počúvať.

Údajne neprešlo ani päť sekúnd bez toho, aby nekričali niečo nepríjemné, povedal hádzanár, ktorý napriek incidentu pokračoval v hre.

Predseda domáceho Follosu Marius Borge priblížil, že klub hovoril s niekoľkými svedkami a že sa neobjavili žiadne informácie o hanlivých poznámkach.

Nechutné poznámky

„Sme presvedčení, že hráči nemajú na tribúne čo robiť. Našťastie tam nepoužil žiadne násilie, ale z jeho strany to bol dosť neuvážený čin,“ prezradil Borge s tým, že situácia bola nahlásená príslušnému zväzu.

Samotný Daling neskôr priznal, že jeho reakcia bola možno prehnaná, no „počúvať pri každom útoku, aký som škaredý, že som netvor a celkovo znášať nechutné poznámky o tom, ako vyzerám a aký som hádzanár, tu nemá miesto“. Uviedol to pre televíziu TV2 Norge.

Stretnutie sa skončilo 29:27 v prospech Bergenu. Po 2. kolách je vyššie v tabuľke práve tento klub, patrí mu ôsma priečka. Follo je 11. zo 14. tímov.

Okruhy tém: Fanúšikovia Megafon Pokriky Urážky
