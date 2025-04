Expanzia do zahraničia bez bariér: angličtina vám otvorí dvere k úspechu

Mnohí podnikatelia majú špičkové produkty a služby, no kvôli slabým jazykovým znalostiam prichádzajú o veľké príležitosti. Patríte medzi nich aj vy a túžite expandovať? Zahraniční partneri si nebudú lámať hlavu s prekladmi – buď budete hovoriť ich jazykom, alebo si nájdu niekoho iného. V globálnom biznise je stále na prvom mieste anglický jazyk a ak ho neovládate na komunikačnej úrovni, je to veľká brzda. Ako to zmeniť?

Najpoužívanejší jazyk sveta

Vstup na zahraničné trhy si prirodzene vyžaduje schopnosť dorozumieť sa – či už pri vyjednávaní s obchodnými partnermi, komunikácii so zákazníkmi, alebo pri čítaní zmlúv, technickej dokumentácie a právnych podmienok. Angličtina sa pritom stala globálnym jazykom podnikania, diplomacie aj technológií. V mnohých prípadoch je to jediný jazyk, ktorým sa obchodné strany dokážu dohodnúť, a to aj v krajinách, kde nie je úradným jazykom.

Pre podnikateľa, ktorý plánuje rozšíriť pôsobenie mimo Slovenska, je preto znalosť angličtiny minimálnym predpokladom pre efektívne a dôveryhodné vystupovanie na medzinárodnej scéne. Nejde len o jazyk ako taký – ide o schopnosť porozumieť kultúrnym nuansám, obchodným štandardom a zároveň flexibilne reagovať v reálnom čase.

Zároveň platí, že podnikateľ nemusí ovládať viacero jazykov – znalosť angličtiny na dobrej úrovni vo väčšine prípadov postačuje. Investícia do rozvoja jazykových zručností sa tak pri expanzii môže ukázať ako jedna z najvýnosnejších.

Ako začať? Jedine so spoľahlivým lektorom

Samostatné učenie angličtiny je dnes jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Existujú mobilné aplikácie, podcasty, videá, online kurzy aj rôzne gramatické cvičenia, ktoré sú dostupné zadarmo alebo za minimálny poplatok. No ak ste úplný začiatočník, prípadne podnikateľ, ktorý potrebuje čo najskôr dosiahnuť praktickú úroveň v obchodnej komunikácii, samostatné učenie nestačí.

Efektívnejšie je obrátiť sa na akreditovanú jazykovú školu. Odborní lektori dokážu rýchlo identifikovať individuálne potreby, slabé miesta a prispôsobiť výučbu konkrétnemu cieľu – napríklad zvládnutiu obchodnej korešpondencie, vedeniu videohovorov či príprave na osobné rokovania.

Jazyková škola navyše vytvára bezpečný priestor na učenie sa cez chyby – študenti sa nemusia obávať hovoriť, pýtať sa, skúšať. Kvalitní lektori vedia, ako odbúrať stres z komunikácie. Ďalšou výhodou je spätná väzba – to, čo aplikácia nedokáže poskytnúť, učiteľ vysvetlí, opraví a ukáže, ako povedať niečo prirodzenejšie či profesionálnejšie.

