Európsky energetický summit naznačí očakávania od transformácie energetiky

Bratislava bude 17. a 18. októbra hostiť Európsky energetický summit, na ktorom vystúpia dôležití hráči v oblasti energetiky celej strednej Európy a významné osobnosti spoločenského života. Cieľom prvého ročníka summitu je zdieľať najnovšie poznatky z oblasti energetickej transformácie, bezpečnosti dodávok a cenovej dostupnosti elektrickej energie.

Európsky energetický summit sa bude venovať rýchlemu vývoju v energetike v kontexte klimatických záväzkov krajín EÚ a geopolitickej situácie. Teda zmenám, ktoré sa výrazne dotýkajú všetkých oblastí života spoločnosti.

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska. Generálnymi partnermi Európskeho energetického summitu sú Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a ČEPS.

Ambíciou dvojdňového summitu je ponúknuť platformu na výmenu názorov a poznatkov prostredníctvom odborných prezentácií a diskusií. Ako hovorí Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS: „Význam elektrizačnej sústavy v priebehu rokov neustále rastie. So záväzkom dekarbonizácie priemyslu v rámci balíka opatrení Fit for 55 sa zvyšuje požiadavka na spotrebu elektriny, ako aj nároky na čisté zdroje jej výroby. Aj pri takejto výraznej zmene energetického mixu našou prvoradou úlohou naďalej zostáva garantovať bezpečnosť dodávok elektriny a rovnováhu v sústave. Riešenia nie sú jednoduché, preto som rád, že sa navzájom môžeme podeliť o nadobudnuté poznatky a skúsenosti nielen so slovenskými, ale aj so zahraničnými partnermi.“

Konferenciu uvedie ako keynote spíker výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol.

Podujatie navštívi aj minister hospodárstva SR Peter Dovhun s ministerskými partnermi z Českej republiky, Maďarska a Poľska. V diskusnom paneli si vymenia názory na výzvy spojené s transformáciou energetického sektora.

K energetickej transformácii a dekarbonizácii a s nimi spojeným výzvam, ako sú konkurencieschopnosť Európskej únie, inovácie a prispôsobenie sa rýchlemu tempu transformácie na globálnom trhu, sa budú pod moderátorskou taktovkou I. Mikloša (exminister financií SR) vyjadrovať M. Pastl (Voestalpine), R. Hurný (Slovnaft), M. Kulla (SPP), M. Vrátný (MH Teplárenský Holding) a M. Hájek (Teplárenské sdružení České republiky).

O výrobe elektrickej energie a jej budúcnosti aj na pozadí dekarbonizácie budú s moderátorkou Zsofiou Beck (BCG) diskutovať B. Strýček (Slovenské elektrárne), K. Čermák (ČEZ ESCO), H. Harreiter (Verbund) a S. Molnár (MVM Group).

Tému prenosu elektrickej energie, infraštruktúry, investícií a zabezpečenia výkonovej rovnováhy budú rozoberať S. Vnouček (ČEPS), M. Riegel (SEPS), G. Christiner (APG), P. Holcsik (MVM Group) s moderátorom P. Havaldom (PwC).

Panel k distribúcii elektrickej energie a jej budúcnosti bude hostiť R. Haluška (ZSD, VSD) a diskutovať budú P. Vermaat (EU DSO Entity), F. Strempfl (Energienetze Steiermark) a M. Rusko (EG.D,a.s.).

Druhý deň summitu bude otvárať téma budúcnosť energetiky očami ministrov.

Následnou témou bude Stredná Európa a Ukrajina. O skúsenosti s prevádzkou a zvládaním kritických stavov, rozvojom, či cezhraničnou spoluprácou z pohľadu Európskej únie a Ukrajiny sa podelia V. Zaychenko (Ukrenergo), T. Kapetanović (APG), A. Biczók (Mavir) a J. Vach (SEPS).

Záver summitu bude patriť rozhovorom o regulácii, jej nutnosti a dosahu na nový dizajn trhu s energiou. Do diskusného panela moderovaného Zoltánom Gyulayom (ENTSO-E) prijali pozvanie A. Juris (ÚRSO), S. Trávniček (ERÚ) a ďalší.

Generálni partneri: SEPS a ČEPS

Strieborný partner: SPP

Partneri: MH Teplárenský holding, ČEZ, Západoslovenská distribučná, a.s. , Stredoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Slovnaft a.s., SIEA (projekt Žiť energiou – operačný program Kvalita životného prostredia), OKTE.

Mediálni partneri: Hospodárske noviny, Energie-Portal, SITA , ATP Journal, Energy-hub a oEnergetice.cz.

Usporiadateľ: CREATIVE PRO, a.s.

Prvý ročník Európskeho energetického summitu sa uskutoční v dňoch 17. a 18. októbra 2023 v Bratislave. Viac informácií a vstupenky nájdete na www.eesummit.sk.

