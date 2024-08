Európsku úniu znepokojuje zjednodušený vstup ruských a bieloruských občanov do Maďarska, Szijjártó kritiku odmieta

Uvoľnenie obmedzení pre vydávanie pracovných povolení ruským a bieloruským občanov v Maďarsku vyvolalo v Európskej únii obavy, že tento krok otvorí schengenský priestor možným špionážnym a bezpečnostným hrozbám. Konštatuje to portál dw.com.

Špionážne aktivity

V liste zaslanom predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi šéf Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber upozorňuje na bezpečnostné obavy týkajúce sa nových maďarských vízových pravidiel. Maďarské pravidlá by podľa neho mohli „vytvoriť vážne medzery pre špionážne aktivity“.

Weber zároveň navrhol, aby hlavy štátov a vlád krajín EÚ o tejto otázke diskutovali na októbrovom summite EÚ.

Stačí maďarský národný preukaz

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kritiku nových maďarských pravidiel pre pracovné povolenia Rusom a Bielorusom odmietol. V rozhovore pre týždenník The Budapest Times povedal, že sa opäť začala „pobaltská propagandistická kampaň“.

Szijjártó poukázal na to, že ruskí a bieloruskí štátni príslušníci naďalej potrebujú víza na vstup do schengenského priestoru. Portál dw.com však poznamenáva, že podľa kódexu schengenských hraníc stačí maďarský takzvaný národný preukaz na to, aby ľudia mohli ako turisti cestovať do iných schengenských štátov až na 90 dní.