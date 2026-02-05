Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytla Ukrajine vlani rekordné financovanie vo výške 2,9 miliardy eur

Takmer polovica tejto sumy smerovala do energetického sektora krajiny.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Šéfka EBOR Odile Renaud-Bassová. Foto: Henry Nicholls/Pool Photo via AP
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) poskytla Ukrajine vlani rekordné financovanie vo výške 2,9 miliardy eur, pričom takmer polovica smerovala do energetického sektora. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovala o tom vo štvrtok EBOR.

Neustále ruské dronové a raketové útoky zdevastovali energetický sektor krajiny a počas mrazivých zimných teplôt pripravili milióny ľudí o teplo, vodu a elektrinu.

Na investície do energetiky išlo minulý rok viac ako 1,2 miliardy eur. Tieto finančné prostriedky podporili dovoz plynu, decentralizovanú výrobu energie, núdzové opravy a projekty obnoviteľných zdrojov, uviedla banka. EBRD od roku 2022 vyčlenila pre ukrajinský energetický sektor takmer 3,3 miliardy eur.

Ukrajinská energetická firma Naftogaz podpísala v auguste minulého roka s bankou dohodu o nákupe plynu v hodnote 500 miliónov eur. Zásoby plynu v krajine totiž po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru v máji klesli na najnižšiu úroveň za najmenej 11 rokov. EBRD tiež poskytla úver vo výške 50 miliónov eur na obnovu sarkofágu Černobyľskej jadrovej elektrárne po útoku ruského dronu vo februári 2025.

