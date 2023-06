Elementy v kinách ožijú už 15. júna

„Čo keby prvky, ktoré všetci poznáme, boli živé?” pýta sa Peter Sohn, režisér nového animovaného filmu Elementy, ktorý prichádza do slovenských kín už 15. júna. Ako by asi vyzerali oheň, voda, zem a vzduch a ako by sa správali? Dovoľte deťom spoznať živly, ktoré vládnu celému svetu.

Vzduch má hlavu v oblakoch.

Zem rada zasieva semená.

Voda sa dostane aj tam, kam nemá.

A oheň vie byť výbušný.

Ale všetci sa riadime jedným pravidlom: Živly sa nesmú miešať!

Film štúdií Disney a Pixar Elementy je úplne nový, originálny celovečerný film, ktorý sa odohráva v meste živlov, kde spolu žijú predstavitelia ohňa, vody, zeme a vzduchu. Príbeh predstavuje Ember drsnú, pohotovú a ohnivú mladú ženu, ktorej priateľstvo so zábavným, roztopašným a prúdivým chlapcom menom Wade spochybňuje jej presvedčenie o svete, v ktorom žijú, a o osobe, ktorou chce byť. A tiež o tom, že živly sa naozaj nesmú miešať.

Režisér filmu Peter Sohn hovorí, že príbeh, ktorý je preňho veľmi osobný, začal kresbou ohňa a vodnej postavy, ktoré spolu komunikujú. Predstavoval si nečakané priateľstvo medzi živlami a vzťah, ktorý určite vyvolá trápnosti, vtipkovanie a vtipné prešľapy. „Začal som vrstviť môj vzťah s manželkou – ja som Kórejčan a ona Američanka, napoly Talianka,” hovorí Sohn, „Spočiatku som tento vzťah pred rodičmi tajil, pretože oni – ako v starej škole – chceli, aby som sa oženil s Kórejčankou. Posledné slová mojej starej mamy boli doslova „Vezmi si Kórejčanku!” Rovnako ako Sohn, aj Ember je prisťahovalkyňa druhej generácie – len jej rodičia emigrovali z Ohňovej zeme do Element City, kde sa Ember narodila a vyrastala. Vydáva sa na cestu pochopenia vlastnej identity. Vrcholom Emberinej cesty – a v mnohom aj jej impulzom – je zábavné a osudové priateľstvo s vodným živlom menom Wade.

Pozrite si trailer tu:

Dej filmu Elementy sa odohráva v meste, ktoré spája prvky rôznych prostredí ukazuje, že protiklady sa skutočne priťahujú. „Je to komédia plná srdca,” hovorí producentka Denise Reamová, „Je to príbeh o vzťahoch – medzi ohňom a vodou, medzi rodičmi a ich deťmi a medzi nami všetkými a našimi susedmi, ktorí možno nevyzerajú ako my. Je to sčasti komédia, sčasti rodinná cesta a sčasti stret kultúr.” Podľa Reamovej prišlo do Pixaru viac ako 100 prisťahovalcov prvej alebo druhej generácie, aby sa s tvorcami filmu porozprávali o svojich skúsenostiach. „Bolo to fenomenálne,” hovorí Reamová, „Väčšina z nás, nech sme kdekoľvek, pochádza odinakiaľ. Bolo tam toľko emotívnych príbehov o tom, čím si ľudia prešli, aby sem prišli – o ich rodinách a skúsenostiach. Myslím, že sa nedá vysvetliť, aký vplyv má niečo také na náš príbeh.”

Film však nie je iba o inakosti a o tom, že aj keď sme každý iný, môžeme spolu vedieť vcelku dobre fungovať. Jeho posolstvo smeruje aj budovaniu vlastnej identity, či odkazu pre rodičov, ktorí majú často predstavy o budúcnosti svojich detí. Niekedy však bez toho, aby sa ich opýtali na ich vlastnú predstavu. A presne s tým zápasí Ember, otec ktorej vybudoval rodinný podnik a predpokladá, že Ember ho neskôr preberie. „Pri mne samom bol predpoklad, že sa stanem lekárom, právnikom alebo obchodníkom, niečo z tých serióznych povolaní. Nevybral som sa však ani jednou z týchto ciest. Chcel som sa venovať umeniu a moji rodičia nevedeli pochopiť, ako by sa týmto mohol niekto živiť. Ale náš príbeh nie je o rodičoch Ember, ktorí jej hovoria – nie. Ona sama si hovorí nie. Bolo veľmi zaujímavé vložiť do Ember rozkol, ktorý som v tomto zmysle mal ja sám v sebe so svojimi rodičmi,” hovorí režisér.

Jedinečný príbeh o štyroch živloch vládnucich svetu prináza do slovenských kín už 15. júna.

