Ekval IT 2025: Svet nie je čierno-biely

Ako vyzerá cesta, keď neexistuje jednoduché „buď – alebo“? Môžeme byť dobré matky aj výkonné líderky? Dokážeme zmeniť systém, ak v ňom chceme zostať?

A čo ak je práve neúspech ten moment, ktorý nás naštartuje?

Aj o týchto témach diskutovali spríkri podujatia ekval IT. Diskusia nielen o postavení žien prebehla v utorok 20. mája o 13:00 v priestoroch bratislavského ateliéru Svetlík. Záznam je dostupný na stránke www.ekvalit.sk alebo na linku: https://youtu.be/2gx-pC0yge4?si=8IuiDDbhsk034TzS

Veda nie je muž v bielom plášti

Podujatie už päť rokov za sebou organizuje spoločnosť DITEC, pod záštitou obchodnej riaditeľky spoločnosti DITEC a ambasádorky pre ženy v IT Anky Záhorčákovej. Počas diskusie upozornila na zjednodušené čierno-biele videnie vecí a javov okolo nás. „Svet sa stáva akoby svetom extrémov. Ako by sme my ľudia chceli počuť len áno alebo nie. Niekde sa nám stráca ľudskosť a farebnosť,” citovala významnú vedkyňu Marie Curie Sklodowskú. Objaviteľka rádia a polónia bola kvôli svojej ženskosti často diskriminovaná. Zažili to napríklad aj britská molekulárna biofyzička Rosalind Franklinová, spoluobjaviteľka štiepenia uránu Lise Meitner či objaviteľka pulzarov Jocelyn Burnellová. „Zaužívalo sa presvedčenie, že veda je muž v bielom plášti. Veda je tu však pre všetkých,” dodala A. Záhorčáková.

Oľga Algayerová je stála predstaviteľka Slovenska pri Rade Európy. Vo svete stále pretrvávajú veľké rozdiely, a sme to práve my ľudia, ktorí proti nim musia bojovať. Vyzdvihla napríklad bojovníčku za vzdelanie dievčat Malalu Yousafzai, klimatickú aktivistku Gretu Thunberg alebo bojovníka za rasovú rovnosť Nelsona Mandelu. Riešením sú rôzne vzdelávacie kampane, ale aj vládne politiky a legislatíva. „Nežiadam o láskavosť pre môj rod. Všetko, o čo žiadam našich bratov je, aby dali dole svoju nohu z nášho krku,” spomenula slávnu citáciu Ruth Ginsburgovej, sudkyne najvyššieho súdu USA a bojovníčky za rodovú rovnosť.

Materstvo je obrovská zmena

Lucia Menke je zakladateľkou advokátskej kancelárie Menke Legal. Ak chcela byť úspešná, musela sa naučiť skĺbiť úlohy advokátky, manažérky, podnikateľky a matky. „Nič vás nepripraví na to, ako vás zmení materstvo,” hovorí. Bežnou súčasťou nielen Luciinho života je prekonávanie prekážok. Kľúčom je nepozerať sa na ne ako brzdu, ale skôr motor ďalšieho rozvoja. Učia nás pokore, pomáhajú nám rásť. „Nútia nás inovovať. Sú šancou, ako byť lepší, efektívnejší, ľudskejší,” vysvetlila L.Menke.

Soňa Zelisková je úspešná keramikárka. Napriek tomu, že je nevidiaca, žije aktívny život a o svoj talent sa delí s deťmi, dospelými a klientami s inakosťou. Ako sú na Slovensku prijímaní ľudia s fyzickým znevýhodnením? Je inklúzia stále len cudzím slovom, ktoré do nášho slovníka nepatrí? „Nielen pre mňa osobne, ale pre nás všetkých, je dôležité rozprávať o spoločenských bariérach a cielene pracovať na ich odstraňovaní,” hovorí umelkyňa.

Slovo žien je silnejšie

Elena Petrášková je viceprezidentka a generálna právna zástupkyňa U.S.Steel Košice, vo východoslovenskom metalurgickom gigante strávila celú svoju doterajšiu kariéru. Priznáva, že, prekážky sa časom naučila brať ako výzvy, ktoré treba prekonať. Ako spomína, napríklad v roku 2000 mala len základné vedomosti angličtiny. Ani to jej však nezabránilo v úspešnom absolvovaní štúdia na prestížnej Pitt University Law School o deväť rokov neskôr. Veci sa podľa jej slov menia k lepšiemu. „Pred rokom 2000 boli ženy v topmanažmente tabu. V roku 2011 bola členkou topmanažmentu jedna žena. Dnes sú to štyri.”

Psychológ Martin Čajko pôsobí ako podnikateľ a lektor. Ako vysvetlil, na ceste k úspechu sa stretávame s objektívnymi aj subjektívnymi prekážkami. Treba si však uvedomiť, že rôznorodosť nie je prekážka. „Musíme sa dostať od strachu k dôvere. K dôvere v seba, k dôvere v druhých,” povedal Čajko.

Podujatím aj tento ročník tradične sprevádzala moderátorka Aneta Parišková. Ak vás témy diskusie zaujali, jej záznam je možné nájsť na webovej stránke ekvalit.sk.

