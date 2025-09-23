Efektívny prenájom športovísk a viac peňazí do samospráv. Aplikácia Sportio vám v tom pomôže

Nekonečné telefonáty, e-maily, neoficiálne osobné dohody, nedostatočný prehľad o tom, kedy sú ihriská voľné, ako často sa využívajú a či ich potenciál samospráva využíva naplno, plus kopa administratívy. Slovenský startup prináša riešenie, ako to robiť efektívnejšie a bez starostí.
Riešením je Sportio. Moderná aplikácia pod jednou strechou ponúka rezerváciu športoviska, správu hráčov či tímov a aj samotnú úhradu platby. Navyše poskytuje prehľadné dáta a štatistiky, vďaka ktorým majú samosprávy a školy úplnú kontrolu nad využitím športovej infraštruktúry.
Jednoduchšie rezervácie, viac možností
„S partiou chodíme pravidelne hrávať futbal. Vždy v zime sa snažíme nájsť halu, kde by sme mohli hrať, ale je to takmer nemožné. Keď sa snažíme niekde dovolať, tak je chaos v organizácii, často nemajú pri sebe notes, je tam viacero osôb čo robia rezervácie a nie sú zladení medzi sebou, prípadne neodpovedajú na maily. Vždy prvé 3 telocvične, čo Google vyhodí, sú plne obsadené, ostatné zívajú prázdnotou..“ Takto opisuje zakladateľ Róbert Pavelka dôvod, prečo sa rozhodli priniesť na trh aplikáciu Sportio.
„Ešte viac problémov sme objavili na strane správcov športovísk a samospráv, faktúry sú stále papierové a tlačené, samosprávy nemajú prehľad o dátach, prichádza k úniku peňazí a zbytočnému zaťaženiu riaditeľov, správcov aj zamestnancov úradov,“ dopĺňa ho Samuel Ninchuck, jeho spoločník.
Aplikácia Sportio uľahčuje život predstaviteľom samospráv, prináša viac príjmov do rozpočtu a motivuje bežných ľudí k pohybu. Stáva sa tak revolúciou v oblasti športovania.
- Organizácia v mobile, jednoducho, rýchlo, prehľadne. So Sportio je rezervácia ihriska otázkou štyroch kliknutí a niekoľkých sekúnd, či už ide o školskú telocvičňu, futbalové ihrisko alebo športovú halu. Platby sa uskutočňujú online, faktúry sa vystavia automaticky a všetky údaje sa ukladajú do prehľadného systému. Pre správcu to znamená menej byrokracie, väčší prehľad a jednoduchú organizáciu. A pre športovcov rýchlejší prístup k priestoru, kde môžu hrať.
- Sportio nie je len rezervačný systém. Je to online trhovisko, ktoré spája všetky športoviská na jednom mieste. Platforma umožňuje organizovať športové turnaje a podujatia, budovať komunitu a poskytuje kanál na komunikáciu s verejnosťou. To znamená, že samospráva môže jednoducho informovať o pripravovaných aktivitách: ak sa v meste chystá basketbalový turnaj alebo niekto hľadá partiu na šport, ľudia sa o tom dozvedia priamo cez aplikáciu – a rovno sa môžu zapojiť.
Ako to funguje v praxi, ukazuje Žilina
Mesto Žilina patrí medzi prvých partnerov, ktorí sa rozhodli zhodnotiť možnosť reálneho využívania systému. Vďaka tomu dnes inštitúcie mesta testujú okamžitý prístup k informáciám o všetkých rezerváciách, príjmoch a obsadenosti športovísk. Očakávaním mesta je menej administratívy, efektívnejšia správa vo vzťahu k príjmom z prenájmov a spokojní občania, ktorí ocenia jednoduchý proces rezervácie – a to aj cez víkendy či mimo bežných úradných hodín.
„Dlho sme riešili otázku správy športovísk. Cítili sme, že viaceré jej oblasti by bolo vhodné zefektívniť. Interné riešenia sú často systémovo neudržateľné s nezanedbateľnou náročnosťou na vlastné kapacity, čas a financie. Očakávame že systém Sportio bude riešiť všetky funkcie, ktoré očakávame za výhodnejších podmienok,“ hovorí Ing. Michal Berger, prednosta mesta Žilina.
Moderná správa športovísk
Sportio dáva samosprávam a školám do rúk nástroj, ktorý spája efektívnosť, transparentnosť a podporu športu. Umožňuje nielen lepšie plánovanie a vyšší zisk, ale aj posilňovanie športového života v komunite. Každé voľné ihrisko sa môže premeniť na miesto, kde sa stretávajú ľudia, vznikajú nové športové tímy a kde sa podporuje aktívny životný štýl.
Nechajte papierovačky a telefonáty v minulosti. Spravujte športoviská rýchlo, prehľadne a moderne – so Sportio.
Aplikácia je dostupná na AppStore aj Google Store. Viac informácií sa dozviete na www.sportio.sk. Až do konca septembra máte možnosť zaregistrovať športovisko bez fixných poplatkov.
