Efektívnejšie služby klientom: Poisťovňa KOOPERATIVA predstavuje voicebota/chatbota IVA

Táto inovácia je ďalším krokom k modernizácii zákazníckych služieb a zabezpečeniu nepretržitej dostupnosti informácií pre všetkých klientov.
IVA, ktorej názov tvoria posledné tri písmená názvu poisťovne, je navrhnutá tak, aby poskytovala okamžitú pomoc a odpovede na najčastejšie otázky. Tento inteligentný asistent bude k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to tak na webových stránkach poisťovne, ako aj prostredníctvom telefonického rozhrania.
„Uvedenie bota IVA je dôležitou súčasťou našej digitálnej stratégie,“ uviedol pri tejto príležitosti Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA. „Primárnym cieľom zavádzania všetkých inovácií je zlepšovanie služieb našej poisťovne pre našich klientov. Konkrétne v prípade bota IVA ide o zjednodušenie a urýchlenie komunikácie, aby sa klienti dostali čo najskôr k potrebným informáciám. Nepretržitý rozvoj inovatívnych technológií patrí medzi strategické piliere našej poisťovne.“
Spustenie chatbota a voicebota IVA má, okrem iného, za cieľ znížiť zaťaženie živých operátorov v call centre, čo im umožní venovať viac času riešeniu komplexnejších prípadov. Vďaka tomu sa zrýchli a zefektívni celý systém klientskej podpory.
IVA dokáže obratom odpovedať na všeobecné otázky týkajúce sa produktov a poskytovaných služieb a presmerovať klientov, podľa povahy ich požiadavky, na živých operátorov na infolinke, na dispečing škôd alebo na operátorov asistenčných služieb. V nasledujúcej fáze implementácie budú môcť klienti prostredníctvom bota IVA nahlasovať poistné udalosti z neživotného poistenia, a tiež získať informácie týkajúce sa ich poistenia, poistných udalostí či platieb, a to všetko s dostupnosťou 24/7.
Poisťovňa KOOPERATIVA zdôrazňuje, že živý ľudský kontakt zostáva v komunikácii s klientami stále prítomný. Klienti, ktorí uprednostňujú osobný rozhovor, oň neprídu. Zákazníkom bude naďalej k dispozícii call centrum s vyškolenými operátormi, pripravenými pomôcť s každou požiadavkou.
