ECO – INVESTMENT predstavil ďalšie pripravené investície v Slovinsku

7. mája 2025 predstavil prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo na pracovnom stretnutí s podpredsedom vlády a ministrom financií Klemenom Boštjančičom v slovinskej Ľubľane ďalšie pripravené investície v závode Paloma. Do závodu, ktorý sa nachádza neďaleko Mariboru a je súčasťou holdingu od roku 2017, investuje 43 mil. EUR.

Závod Paloma, ktorý patrí do skupiny SHP GROUP, sa špecializuje na výrobu papierovej hygieny. V priebehu piatich rokov (2020 – 2025 ) tu holding ECO – INVESTMENT a.s. investoval viac ako 130 mil. EUR. Financie išli do výstavby nového papierenského stroja s rýchlosťou výroby hygienického papiera 2 000 m/min s ročnou kapacitou 70 000 ton. Závod realizoval výstavbu haly na spracovanie papiera na finálne produkty, do ktorej boli postupne inštalované 2 vysokovýkonné linky na toaletný papier a kuchynské utierky s kapacitou 40 000 ton ako aj sklad – logistický a expedičný terminal finálnych produktov o kapacite 25 000 paletových jednotiek.

Predmetom investície sú najmodernejšie výrobné linky a automatizované logistické riešenia. „Pripravované investície prinesú ďalší rast závodu a nové pracovné miesta. Inštalované moderné technológie zvýšia produktivitu, pozitívne ovplyvnia dopad výroby na životné a pracovné prostredie, najmnä čo sa týka bezpečnosti a protipožiarnej ochrany, a tiež zvýšia konkurencieschopnosť na náročných trhoch západnej Európy,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Podpredseda vlády Slovinskej republiky Boštjančič na stretnutí s Milanom Fiľom ocenil rozvoj a modernizáciu závodu Paloma ako aj doterajšie výsledky v oblasti ekonomickej, sociálnej i environmentálnej. Investrovi vyjadril plnú podporu slovinskej vlády.

Foto: ECO – INVESTMENT

O spoločnosti SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group)

SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Informačný servis