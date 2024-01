Dvojica vodičov nerešpektovala zákaz vedenia motorových vozidiel, skončili v policajnej cele

V cele policajného zaistenia skončila dvojica mladých vodičov z Kamennej Poruby (okres Vranov n/Topľou) a Krivian (okres Sabinov), ktorí si za volant sadli napriek uloženému zákazu. Polícia oboch obvinila z trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia.

Výsledok dychovej skúšky bol negatívny

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vranovskí policajti obvinili 18-ročného vodiča z obce Kamenná Poruba, ktorý v nedeľu 7. januára večer viedol osobné vozidlo po Čemernianskej ulici vo Vranove nad Topľou, kde bol policajnou hliadkou zastavený a kontrolovaný.

„Výsledok vykonanej dychovej skúšky u vodiča bol negatívny, no lustráciou bolo zistené, že mladík má uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov, a to až do septembra tohto roku,“ upozornila Ligdayová s tým, že vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.

Zákaz do apríla 2024

Rovnako dopadol aj 22-ročný muž z obce Krivany, ktorého zastavili v pondelok 8. januára krátko pred deviatou hodinou na Sabinovskej ulici v Lipanoch.

„Policajti pri výkone činnosti spozorovali tohto vodiča, pričom mali vedomosť, že tento muž má uložený zákaz činnosti s platnosťou až do apríla 2024,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Hliadka z uvedeného dôvodu vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no pre porušený zákaz mu bola obmedzená sloboda a vznesené obvinenie.