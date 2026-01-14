Dve tretiny pôžičky pre Kyjev pôjdu na obranu. Ukrajina má nakupovať zbrane najmä v Európe

Pôžička, na ktorej sa štáty EÚ dohodli v decembri, má pokryť dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny na najbližšie dva roky, ale pred vyplatením ju ešte musia schváliť Európsky parlament (EP) a členské štáty.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Samit EÚ v Bruseli
Prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: Archívne, SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Dve tretiny z pôžičky vo výške 90 miliárd eur, ktorú Európska únia (EÚ) poskytne Ukrajine, pôjdu na financovanie jej obranných kapacít a zvyšok je určený na podporu všeobecné rozpočtu, oznámila v stredu Európska komisia (EK).

Zbrane aj fungovanie štátu

„Touto podporou zabezpečíme, aby Ukrajina mohla na jednej strane posilniť svoju obranu na bojisku a zvýšiť svoje obranné kapacity…a na druhej strane udržať fungovanie štátu a základných služieb,“ povedala novinárom šéfka KomisieUrsula von der Leyenová.

Financie sa použijú primárne na nákup zbraní z Ukrajiny a európskych krajín, čo Paríž a ďalšie krajiny EÚ dlhodobo presadzujú ako spôsob na podporu európskeho obranného priemyslu a zníženie závislosti od USA. Ak by potrebná technika nebola v Európe dostupná, Kyjev by podľa šéfky EK mohol výnimočne nakupovať vojenské dodávky aj z tretích krajín.

Návratnosť investície

„Pre nás sú to veľké peniaze. Ide o miliardy a miliardy, ktoré sa investujú. A tieto investície by mali priniesť návratnosť – vytvárať pracovné miesta a podporovať výskum a vývoj,“ povedala von der Leyenová.

Pôžička, na ktorej sa štáty EÚ dohodli v decembri, má pokryť dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny na najbližšie dva roky, ale pred vyplatením ju ešte musia schváliť Európsky parlament (EP) a členské štáty. Komisia chce, aby Kyjev dostal prvú platbu už v apríli.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
44 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Ursula von der Leyenová
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEP Európsky parlamentEU Európska únia
Okruhy tém: Obranný priemysel Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk