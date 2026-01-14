Dve tretiny pôžičky pre Kyjev pôjdu na obranu. Ukrajina má nakupovať zbrane najmä v Európe

Dve tretiny z pôžičky vo výške 90 miliárd eur, ktorú Európska únia (EÚ) poskytne Ukrajine, pôjdu na financovanie jej obranných kapacít a zvyšok je určený na podporu všeobecné rozpočtu, oznámila v stredu Európska komisia (EK).
Zbrane aj fungovanie štátu
„Touto podporou zabezpečíme, aby Ukrajina mohla na jednej strane posilniť svoju obranu na bojisku a zvýšiť svoje obranné kapacity…a na druhej strane udržať fungovanie štátu a základných služieb,“ povedala novinárom šéfka KomisieUrsula von der Leyenová.
Financie sa použijú primárne na nákup zbraní z Ukrajiny a európskych krajín, čo Paríž a ďalšie krajiny EÚ dlhodobo presadzujú ako spôsob na podporu európskeho obranného priemyslu a zníženie závislosti od USA. Ak by potrebná technika nebola v Európe dostupná, Kyjev by podľa šéfky EK mohol výnimočne nakupovať vojenské dodávky aj z tretích krajín.
Návratnosť investície
„Pre nás sú to veľké peniaze. Ide o miliardy a miliardy, ktoré sa investujú. A tieto investície by mali priniesť návratnosť – vytvárať pracovné miesta a podporovať výskum a vývoj,“ povedala von der Leyenová.
Pôžička, na ktorej sa štáty EÚ dohodli v decembri, má pokryť dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny na najbližšie dva roky, ale pred vyplatením ju ešte musia schváliť Európsky parlament (EP) a členské štáty. Komisia chce, aby Kyjev dostal prvú platbu už v apríli.