Dvaja silní hráči sa spojili: Zepter a SK Slavia Praha oznámili partnerstvo

Dvaja silní hráči oznámili spoluprácu. Spoločnosť, ktorá sa venuje zdravému životnému štýlu Zepter International a profesionálny futbalový klub SK Slavia Praha sú oficiálne partnermi.
Hráči a fyzioterapeuti SK Slavia Praha využívajú viac než rok lampy BIOPTRON MEDALL a BIOPTRON PRO 1, ktoré vyrába a distribuuje výhradne spoločnosť Zepter. Práve táto praktická skúsenosť s pozitívnymi výsledkami v oblasti regenerácie a podpory hojenia sa stala základom pre oficiálne partnerstvo. V rámci spolupráce bude zázemie klubu pre hráčov aj fanúšikov postupne vybavené čističkami vzduchu Therapy Air®, ktoré pomôžu zabezpečiť zdravšie a bezpečnejšie prostredie, najmä počas obdobia zvýšeného výskytu respiračných ochorení. „Naším cieľom je prepojiť šport a zdravý životný štýl aj v bežnom živote. Vďaka tomuto partnerstvu sa náš odkaz stáva ešte silnejším — nielen pre našich verných, ale aj nových zákazníkov. Spoločne s klubom pripravíme mnohé benefity aj pre slovenských fanúšikov a ich rodiny, majú sa na čo tešiť,” nadväzuje na novú spoluprácu brand riaditeľka spoločnosti Zepter International pre SR Bianca Smolár Sierra Boy.
Logo Zepter International/SK Slavia Praha.
A ako vníma partnerstvo najstarší profesionálny športový klub v Česku, ktorý v rámci zápasov Ligy majstrov privíta na svojom štadióne kluby ako FC Barcelona alebo Arsenal FC? „Zepter International je značka, ktorá rovnako ako Slavia kladie dôraz na kvalitu, tradíciu a inovatívny prístup. Veľmi si vážime ich dôveru a teší nás, že si pre spoluprácu zvolili práve Slaviu. Verím, že spoločne pripravíme aktivity, ktoré potešia našich fanúšikov,” hovorí Václav Kudrna, obchodný riaditeľ SK Slavia Praha.
SK Slavia Praha má pred sebou viac ako polovicu sezóny. Klub poznajú aj slovenskí fanúšikovia a zákazníci spoločnosti Zepter. „V Česku máme veľa slovenských fanúšikov a zároveň i našich zákazníkov. Určite vnímame ako vynikajúcu správu, že sa spájame s futbalovým klubom, ktorý hrá aj v Lige majstrov a je sledovaný či už na obrazovkách u nás na Slovensku, alebo priamo na štadióne. Slováci futbal milujú a mnohí určite prídu podporiť Slaviu osobne. Šport je o nadšení a my neustále vo firme poukazujeme na to, ako je zdravý životný štýl dôležitý. Ak môžeme tieto dva svety prepojiť prostredníctvom nášho partnerstva s futbalovým klubom SK Slavia Praha, je to pre nás dôkaz, že naša misia má zmysel,” uzatvára Bianca Smolár Sierra Boy.
