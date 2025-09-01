Dopravu v Trnave skomplikovala havária vodovodného potrubia uprostred križovatky, premávku riadi polícia – FOTO

Dopravu v centre Trnavy v prvý deň školského roku skomplikovala havária vodovodného potrubia. Trnavská vodárenská spoločnosť miesto poruchy identifikovala priamo uprostred križovatky ulíc Hospodárska – Študentská. V súčasnosti na mieste pracujú ťažké mechanizmy, dopravu riadia policajti.
Trnavská vodárenská spoločnosť zabezpečila pre obyvateľov ulíc Hospodárska a Študentská cisternu s pitnou vodou, ktorá stojí v dvore bytového domu neďaleko križovatky. S odstávkou pitnej vody z vodovodného potrubia musia ľudia z tejto lokality rátať do večera.