Domen Prevc ovládol Turné štyroch mostíkov. Splnil si detský sen a napodobnil staršieho brata

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc dosiahol jeden z najväčších úspechov svojej kariéry. Na Troch kráľov sa v rakúskom Bischofshofene stal celkovým víťazom prestížneho Turné štyroch mostíkov a napodobnil tak svojho staršieho brata Petra, ktorý túto súťaž vyhral pred desiatimi rokmi.
Dvadsaťšesťročný Prevc položil základ triumfu víťazstvami na nemeckých mostíkoch v Oberstdorfe a Garmisch-Partenkirchene, k tomu pridal druhé miesto v Innsbrucku a stabilné výkony aj v záverečnej súťaži v Bischofshofene. V konečnom poradí nazbieral 1 195,6 bodu a predbehol dvojicu Rakúšanov Jana Hörla a Stephana Embachera.
Nepokaz to, vydrž!
V samotnom „finále“ v Bischofshofene síce skončil druhý, keď skokmi dlhými 138 a 138,5 metra (299,8 bodu) tesne podľahol obhajcovi titulu Danielovi Tschofenigovi z Rakúska, no na celkový triumf to Prevcovi bez problémov stačilo.
Domen Prevc 🇸🇮 is the 74th Four Hills Tournament Winner 🏆
„Vyhrať tento titul pre mňa znamená viac než čokoľvek iné,“ povedal Prevc, ktorý bol ešte v minulej sezóne na Turné až na 21. priečke. Zároveň priznal, že záver súťaže bol psychicky mimoriadne náročný. „Posledný skok bol naozaj ťažký, bol som pod tlakom a hovoril som si: ‚Nepokaz to, vydrž‘,“ dodal.
Prezradil tiež, že víťazstvom na Turné si splnil dávne predsavzatie: „Vyhrať Zlatého orla je detský sen.“
Skokanská rodina
Domen Prevc pochádza zo známej skokanskej rodiny. Jeho brat Peter Prevc triumfoval na Turné štyroch mostíkov v sezóne 2015/2016 a v tom istom roku získal tiež veľký krištáľový glóbus a počas kariéry aj štyri olympijské medaily (1-2-1). Rodinnú dominanciu potvrdzuje aj sestra Nika Prevcová, dvojnásobná majsterka sveta, ktorá v tejto sezóne kraľuje ženskému Svetovému poháru a v rakúskom Villachu si pripísala už siedme víťazstvo zimy.
Domen Prevc prežíva najlepšiu sezónu svojej kariéry. Dvojnásobný majster sveta z roku 2025, ktorý je zároveň držiteľom svetového rekordu v letoch na lyžiach (254,5 metra), má už na konte sedem víťazstiev vo Svetovom pohári a patrí medzi hlavných favoritov blížiacich sa zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktoré sa začnú 6. februára.