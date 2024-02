Dočkali sme sa – do kín prišla Duna: Časť druhá, sprevádzaná nadšenými ohlasmi

Zrejme nikto nepochyboval, že sci-fi snímka Duna: Časť druhá bude filmovou udalosťou roka. Režisér Dennis Villeneuve už v prvej časti vesmírnej ságy v roku 2021 dokázal svoj talent a cit pri adaptácii údajne nesfilmovateľnej knižnej predlohy na filmové plátno. Sily aj tentoraz spojil s osvedčenými spolupracovníkmi z predchádzajúceho dielu – scenáristom Jonom Spaihtsom, kameramanom Greigom Fraserom a hudobným skladateľom Hansom Zimmerom, ktorých prácu vyzdvihovala divácka obec aj recenzenti na celom svete. Pred kamery sa zase vracia herecký ansámbel, ktorý si publikum v prvej časti obľúbilo, tentoraz doplnený o ďalšie zvučné mená.

Foto: Continental film

Film má za sebou prvé premietania v zahraničí a diváci nešetria chválami. Na filmovom portáli IMDb.com sa snímka dokonca stala filmom s historicky najvyšším hodnotením – so skóre 9,4 boda z 10 zrazila z prvého miesta dlhoročného víťaza – drámu Vykúpenie z väznice Shawshank. Na portáli Rotten Tomatoes sa sci-fi novinka pyšní nesmierne vysokým hodnotením 94 % pozitívnych recenzií spomedzi 174, ktoré zatiaľ vyšli. Kritici aj diváci si zhodne pochvaľujú charizmatické herecké obsadenie, ale tiež veľkolepú vizuálnu aj zvukovú stránku, ktorá si zaslúži čo najväčšie plátno, ideálne formát IMAX. Objavili sa názory, že môže byť Duna: Časť druhá učebnicou pre sci-fi tvorcov a stane sa okamžite novou klasikou svojho žánra.

V centre pozornosti stojí Paul Atreides (Timothée Chalamet), ktorý sa spojí so živelnou Chani (Zendaya) a národom Fremenov, aby sa pomstil sprisahancom, ktorí mu vyvraždili rodinu. Bude si musieť vybrať medzi láskou svojho života a osudom celého známeho vesmíru, a zároveň sa pokúsi zabrániť desivej budúcnosti, ktorú dokáže predvídať len on.

Foto: Continental film

„Tento film je o začleňovaní Paula a jeho matky Jessicy do fremenskej kultúry, do fremenských kmeňov. Za ten čas sa Paul a Chani do seba zaľúbia a spoločne založia odpor proti utláčateľom, ich nepriateľom. Paul sa o krok priblíži k jednej zo svojich najhorších nočných mor, a síce naplneniu proroctva, ktoré predvídal – svätej vojne rozpútanej v jeho mene.“ hovorí režisér Dennis Villeneuve a veľmi si pochvaľuje prácu s predstaviteľom hlavného hrdinu. „Keď som videl, koľko sebadôvery Timothée za ten čas nadobudol, veľmi ma to dojalo. V prvej časti sa ešte len učil, ako sa v takej obrovskej produkcii ku svojej hlavnej role postaviť. Na pľac si priniesol nezlomného ducha a ja som bol veľmi pyšný na tú ohromnú premenu, ktorou si pred kamerou prešiel. Veľmi na mňa zapôsobilo, ako sa mu v druhej časti podarilo podať prerod Paula Atreidesa z chlapca na temnú postavu.“

Foto: Continental film

Veľkofilm Duna: Časť druhá prináša na plátna slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Premietať sa bude v pôvodnom znení so slovenskými titulkami, ale aj vo verzii so slovenským či maďarským dabingom. Chýbať nebude ani mimoriadne spomínaný a mimoriadne populárny formát IMAX, ktorý ponúka najvyšší štandard kinoprojekcie.

