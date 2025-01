Do zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry by mohol pribudnúť nový účel

Do zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR by mohol pribudnúť nový účel, na ktorý možno dotáciu poskytnúť, a to na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Týkať by sa to mohlo napríklad dotácií na podporu vzťahu k štátnemu jazyku, tradičnej ľudovej kultúre či ľudovým tradíciám.

Skrátenie minimálnej lehoty

Vyplýva to z novely zákona, ktorú predložili do parlamentu poslanci Roman Michelko, Peter Kotlár a Milan Garaj (zvolení za SNS), a ktorú na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasila s pripomienkami vláda. Okrem zavedenia nového účelu poskytovania dotácie by sa tiež mohla rozšíriť možnosť poskytovať dotácie za účelom sprístupnenia kultúrnych hodnôt žiakom a pedagógom základných a stredných škôl, a to aj iným spôsobom, než cez kultúrne poukazy.

Rezort kultúry navrhol v poslaneckom návrhu spresnenie niekoľkých pojmov, a tiež legislatívno-technickú úpravu. Predkladatelia okrem iného navrhujú skrátiť minimálnu lehotu na odstránenie nedostatkov žiadostí o dotácie.

Žiadosti o poskytnutie dotácie

Doterajšiu minimálnu lehotu 15 dní označujú predkladatelia za neprimerane dlhú pre niektoré prípady, jej skrátenie by mohlo urýchliť postup posudzovania žiadostí. Po novom by mohla byť sedem kalendárnych dní, avšak s možnosťou predĺženia v prípade potreby.

Upraviť by sa mala i možnosť, aby žiadosti o poskytnutie dotácie na vybrané účely posudzovalo a vyhodnocovalo priamo MK SR, ak to bude určené vo výzve na predkladanie žiadostí.

Inak bude žiadosti posudzovať a vyhodnocovať odborná komisia. Poslanecký návrh bol spolu so stanoviskom MK SR koncom novembra 2024 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh novely je v parlamente v II. čítaní, na základe listu od navrhovateľov bol preložený na februárovú schôdzu NR SR.