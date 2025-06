Do vodného parku Tatralandia bolo investovaných 1,5 milióna eur, pribudli dva gigantické tobogány

Vodný park Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši štartuje letnú sezónu predstavením najnovšej investície vo výške 1,5 milióna eur. Ide o dva nové gigantické tobogany.

Informoval o tom vo štvrtok hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda, podľa ktorého vybudovali tobogany na súčasnej toboganovej veži, ktorá dosahuje výšku päťposchodového paneláka, teda viac ako 17 metrov.

Otvoria ich v sobotu 28. júna

Vo vodnom parku na Liptove začali s výstavbou toboganov ešte v októbri 2024, skolaudovali ich v polovici júna. Oficiálne ich otvoria v sobotu 28. júna počas hudobného festivalu. V prípade prvého toboganu ide o typ Racer.

„V praxi to znamená prakticky dve rovnako dlhé toboganové dráhy, ktoré umožňujú návštevníkom súťažiť medzi sebou. Tobogany majú dĺžku 2 krát 179 metrov a návštevníci na nich môžu dosiahnuť rýchlosť až 35,6 kilometra za hodinu,“ ozrejmil Galajda.

Ponúkne to jazdu na raftoch

Druhý tobogan je z radu Hydroriver s dĺžkou 187 metrov. Na ňom môžu návštevníci dosiahnuť rýchlosť 44 kilometrov za hodinu. Novinka ponúkne jazdu na raftoch.

„Investícia do výstavby predstavovala sumu 1,55 milióna eur a je to ďalší krok k zatraktívneniu už aj tak bohatej ponuky vodného parku disponujúceho 14 bazénmi so slanou, sladkou aj termálnou vodou,“ informoval riaditeľ vodných parkov TMR Róbert Šmitala. Do nových toboganov investovali po siedmich rokoch, po novom je ich spolu so šmýkačkami v areáli tridsať.

Na Liptove ide o v poradí druhú veľkú investíciu do rozvoja vodných parkov predstavenú v krátkom čase. Len pred týždňom v Bešeňovej predstavili slovenský unikát inšpirovaný svetoznámym prírodným úkazom Pamukkale, malé jazierka s termálnou vodou umiestnené na balkónoch zrekonštruovaného ubytovacieho objektu. Investícia v Bešeňovej má hodnotu viac ako 10 miliónov eur.