Do kín sa vracia Tron: Ares. Hľadá cestu koexistencie človeka a umelej inteligencie

Tron: Ares rozpráva príbeh vysoko sofistikovaného programu Ares, ktorý je vyslaný z digitálneho sveta do reálneho sveta na nebezpečnú misiu, ktorá znamená prvé stretnutie ľudstva s vysoko vyvinutou umelou inteligenciou. Do kín prichádza 9. októbra a nastolí otázky, ktoré ešte predmetom diskusií nikdy neboli.
Nejde pritom o žiadnu novinku, film Tron: Ares nadväzuje na dva predchádzajúce filmy – Tron z roku 1982 a Tron: Legacy z roku 2010. Kým prvý film bol finančne úspešný iba priemerne, bol na svoju dobu revolučný, pretože ako jeden z prvých filmov v histórii využil rozsiahlne počítačové animácie a digitálne efekty. Práve vizuálnym štýlom inšpiroval celé generácie filmárov a programátorov a okrem kinematografie ovplyvnil aj vývoj počítačových hier a dnes je považovaný za jedno z kultových diel kinematografie. Zarobil približne 50 miliónov dolárov, ale jeho pokračovanie, Tron: Legacy zarobil až neuveriteľných 400 miliónov dolárov. Tiež priniesol najmodernejšie vizuálne efekty svojej doby. Ako mimoriadny bol vnímaný aj soundtrack od Daft Punk, ktorý patrí medzi najlepšie filmové hudby 21. storočia.
Dnes prichádza 3. film, Tron: Ares, ktorého sa zhostil nórsky režisér Joachim Rønning (Piráti Karibiku, Mŕtvi nemajú čo povedať), ktorý priznáva, že vytvoriť tento film bola výzva: „Latka bola veľmi vysoko nastavená a ja som chcel navrhnúť niečo nové, ale zároveň známe. Priťahovala ma kombinácia digitálneho a reálneho sveta. Existencia programu umelej inteligencie v reálnom svete bola pre mňa zaujímavá, niečo také som ešte nevidel. A myšlienka, že Ares zistí, čo to zamená byť človekom, čo je potrebné na to, aby bol ako človek, bola fascinujúca.‟ Prezradil zároveň, prečo ponuku režírovať tento film prijal. Jedným dychom dodal, že aj v treťom filme sa diváci môžu tešiť na unikátne technologické divadlo, ako sú už pri filmoch Tron zvyknutí.
Kým väčšina úvah o umelej inteligencii dnes smeruje k obavám a strachu, film Tron: Ares prichádza s optimistickou víziou Okrem skvelých použitých technológií totiž ponúkne aj jedinečný príbeh. „Hoci ide o program umelej inteligencie, ktorý sa vzbúri, aspekt umelej inteligencie v tom príbehu sám o sebe až taký zaujímavý nie je. Pre mňa osobne je to o Aresovej ceste a objavovaní toho, čo to znamená a čo je potrebné na to, aby bol človek človekom. O tom to celé je, o snahe odpovedať na tieto otázky.‟ Producent Justin Springer dodal, že Ares v niektorých momentoch ukáže viac ľudskosti ako človek, ktorý ho vytvoril, že príbeh je plný priateľstva a porozumenia a že „naznačuje, že existuje spôsob, ako sa ľudia a umelá inteligencia od seba navzájom môžu učiť a, dúfajme, koexistovať.‟ Ďalej Springer dodáva: „Technológia je už tu, je to súčasnosť, už sa to deje a extrémne rýchlo to rastie. Nie je to niečo, čo vieme vrátiť späť a zavrieť v škatuli. Musíme iba prísť na to, ako vytvoriť lepšiu budúcnosť pre seba samých.‟
Aresa, vysoko výkonný program umelej inteligencie, si zahral Jared Leto. Ide o výtvor Juliana Dillingera (Evan Peters), ktorý všetkým svojim programom nainštaloval aj bezpečnostnú poistku, v rámci ktorej sám seba po 29 minútach existencie zničí. Ares sa však pokúsi nájsť odpoveď na to, ako by sa mohol dostať ku kódu trvanlivosti, ktorý mu umožní plnohodnotne existovať v reálnom svete.
Jared Leto priznal, že filmy Tron miluje už od detstva, pretože mu ponúkli oveľa viac, ako si vôbec dokázal sám predstaviť. Fascinovalo ho spojenie kreativity a vyspelej technológie, a tak pre neho rozhodnutie, či ponuku prijať, nebolo vôbec náročné.
Nakrúcať sa začalo v januári 2024 vo Vancouveri a skončilo sa v máji toho istého roku. Ide o mimoriadne očakávaný film, pri ktorom sa predpokladá, že prekvapí nielen technologickou vyspelosťou, ale aj otvorením diskusie o umelej inteligencii tak, ako doposiaľ ešte zrejme neprebehla.
Akčný sci-fi film Tron: Ares prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 9. októbra.
