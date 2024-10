Do kín prišla komédia Výnimočný stav s Vetchým a Dykovou, hovorí o vytváraní hoaxov

V utorok 8. októbra sa v bratislavskom kine CINEMAX Bory uskutočnila slávnostná premiéra novej českej komédie Výnimočný stav, ktorú v najbližších dňoch nájdete v programoch slovenských kín. V novinke režiséra Jana Hřebejka, tvorcu kultových filmov Pelíšky, Pupendo či Učiteľka, sa Ondřej Vetchý predstavuje ako rozhlasový reportér, ktorý si zavarí na poriadny problém… Jeho manželku stvárňuje Tatiana Dyková, ktorá bola jednou z členiek delegácie, čo film na premiére uviedla slovenskému publiku.

„Myslím si, že ak chcete stráviť super čas so skvelou komédiou, ktorá je bystrá a má množstvo otázok, ktoré sa vám otvoria v hlave, tak určite príďte,“ pozýva do kina Dyková, jedna z najobľúbenejších českých herečiek súčasnosti. Aj slovenské publikum si ju stihlo obľúbiť v snímkach Návrat idiota, Teória tigra, Posledná aristokratka či Príliš osobná známosť. Spoločne s ňou pozdravili premiérových divákov a diváčky aj hereckí kolegovia Jordan Haj a Jaroslav Plesl, scenárista Milan Tesař a producent Miloslav Šmídmajer.

Foto: Continental film

V publiku nechýbalo viacero známych tvárí z rôznych oblastí spoločenského života. Objavil sa tam politik František Mikloško, filmová producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová, moderátor Dag Palovič, Miss 2002 Eva Verešová, hudobníci z kapely S hudbou vesmírnou, ale aj viacero známych hlasov verejnoprávneho rozhlasu, ktorých zaujímal prístup, aký k téme rozhlasového spravodajstva tvorcovia zvolili.

Spravodajca Karel, ktorý je rozporuplným hlavným hrdinom príbehu, sa totiž živí práve informovaním rozhlasových poslucháčov o turbulentnom dianí na Blízkom Východe. Informuje priamo z centra diania, no keď získa podozrenie, že ho partnerka Marta podvádza s mladým kolegom z redakcie, neváha a na otočku priletí do Prahy, bez vedomia svojich nadriadených, ktorí by s čímsi takým nesúhlasili. Krátko po príchode do bytu však zistí, že v Kamburi vypukla revolúcia a lety naspäť sú zrušené…

Foto: Continental film

Reportérske povinnosti prinútia Karla k tvorbe mystifikačných reportáží, v ktorých arabskú revolúciu „simuluje“ pomocou kuchynských spotrebičov. Postupne sa však chytá do vlastnej pasce, najmä keď sa na základe vysoko sledovaných príspevkov rozhodne Český rozhlas poslať za spravodajcom podporný tím. Karel sa musí rozhodnúť, či sa prizná k mediálnemu podvodu, alebo bude predstierať vlastný únos.

Foto: Continental film

Snímka Výnimočný stav je po siedmich rokoch prvým celovečerným filmom, ktorý režisér Jan Hřebejk nakrútil pre kiná a do tých slovenských prichádza táto adaptácia úspešnej divadelnej hry dokonca o týždeň skôr než do českých. V kinosálach po celej krajine si snímku môžu diváci a diváčky vychutnať už od štvrtka 10. októbra. Na plátna ju prináša distribučná spoločnosť Continental film.

