Do kín prichádza Kolaps, ktorý rozdelí Ameriku

Dnes sci-fi, zajtra realita. V úvodnej scéne sedí ostrieľaná vojnová fotografka Lee (Kirsten Dunst) na opustenom parkovisku uprostred paľby a vydesená uvažuje o svojom živote. „Vždy, keď som prešla a prežila nejakú vojnovú zónu, myslela som si, že si budem pamätať, že to už nemám robiť.“ hovorí svojmu staršiemu kolegovi Samymu, „A sme tu zas.“ Akčný thriller KOLAPS sa v slovenských kinách premieta od 18.apríla.

Alex Garland, londýnsky spisovateľ a režisér, nakrútil úplne nový typ vojnového filmu – vysoko oktánový akčný thriller s takmer dokumentárnym opisom násilného ozbrojeného konfliktu, ktorý má absolútnu výpovednú hodnotu o stave národa a spoločnosti. Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti v Amerike, rozdelenej na niekoľko frakcií, ktoré proti sebe bojujú v občianskej vojne. Západná aliancia rebeluje voči Federálnej vláde a jej ozbrojené jednotky sa blížia k Washingtonu. V snahe získať posledný rozhovor s prezidentom (Nick Offerman), sa skúsená vojnová fotografka Lee (Kirsten Dunst) rozhodne spolu s ďalšími troma kolegami podniknúť výpravu do Bieleho domu. Ich cesta pripomína skôr road-movie ako vojnový film, ale počas nej zisťujú, že všetko, čoho sa Lee obávala, sa stáva realitou.

„Tento film je bájkou a varovaním zároveň – o tom, čo sa stane, keď ľudia spolu nekomunikujú,“ hovorí herečka Kirsten Dunst. „Keď nebudete počúvať druhých, keď umlčíte novinárov, keď stratíme spoločnú pravdu, prídeme o ľudskosť.“

KOLAPS ide až na dreň a ukazuje vedľajší produkt neustále sa šíriacej nenávisti a následnej vojny – individuálna a sebecká vôľa prežiť. „Stále platí okrídlená veta, že ak zabudnete na históriu, ste odsúdení si ju zopakovať,” dopĺňa režisér Garland.”Je dôležité pochopiť, že nikto nie je imúnny. Žiadna krajina nie je voči tomu imúnna. Pretože to nemá nič spoločné s krajinami, ale s ľuďmi. Tie strašné zábery vidia každý deň v televízii, ale majú pocit, že to sa ich netýka, Že je to niekde tam ďaleko. A zrazu sa sami ocitnú uprostred vojnového konfliktu. Pretože ignorovali varovné signály, ktoré napovedali, že sa nebezpečenstvo je reálne.”

Foto: Forum Film

Garland začal písať scenár Kolapsu v roku 2020 po vypuknutí pandémie, kedy sa istoty začali rúcať a ľudia museli čeliť úplne inej realite. Budúcnosť bola nejasná, všade vládol chaos a spoločnosť sa začala rozdeľovať. Svoju desivú víziu pretavil do filmu, o ktorom dúfa, že by mohol fungovať ako varovanie pre tých, ktorí nevidia alebo nechcú vidieť kam sa ako spoločnosť môžeme dostať, ak včas nezastavíme prejavy nenávisti.

Predstaviteľka hlavnej postavy Lee, herečka Kirsten Dunst spomína: „Alexove predchádzajúce filmy sa mi veľmi páčili a jeho prácu som vždy obdivovala. Keď mi poslal scenár, uvedomila som si dve veci: že som nikdy nič podobné nečítala a že veľmi chcem hrať v tomto filme. Počas nakrúcania som celý čas mala pocit, že sme súčasťou niečoho väčšieho, dôležitejšieho ako sme my sami.“ Herečka sa na svoju úlohu pripravovala veľmi zodpovedne – okamžite sa skontaktovala s profesionálnym fotografom, aby vedela, aké to je nepohnúť sa nikam bez fotoaparátu.

Foto: Forum Film

„Celé dni som fotila moje dve deti, ktoré neustále pobehovali okolo a na Vianoce som pofotila celú rodinu. Chcela som, aby sa fotoaparát stal mojou prirodzenou súčasťou – presne tak ho totiž berie moja postava vo filme.“

Pre režiséra Alexa Garlanda je KOLAPS jednoznačne zatiaľ najodvážnejším filmom jeho kariéry. „Vyrastal som v post-hippie-punkovej ére a časť mojej osobnosti chcela urobiť niečo podvratné,“ hovorí. „Nemôžem si pomôcť Je to len inštinkt, ktorý mám od mladosti, a ktorého som sa nikdy nezbavil. Tak dúfam, že divákom sa náš film bude páčiť.“

