Do kín mieri Cool Girl! – český film s influencerkami v hlavných úlohách

Komediálna dráma na motívy knižného bestselleru, ktorá hovorí o talentovej súťaži a v ktorej hlavných úlohách sa objavujú skutočné influencerky? Česká snímka Cool Girl! má za sebou slávnostnú premiéru a práve vstúpila do tamojších kín. V tých slovenských sa na ňu môžeme tešiť o mesiac – do kinodistribúcie vstúpi 29. júna 2023.

Tri mladé hrdinky, tri veľké sny a jedna súťaž, ktorá ich môže všetky splniť. Klaviristka Anet, atlétka Marta a tanečnica Tina stoja na štartovej čiare dospelých životov. Majú sny, túžby a nádeje, ale aj rodinné a milostné problémy. Každá z trojice dievčat sa prihlási do súťaže Cool Girl s nádejou, že víťazstvo by mohlo pomôcť nasmerovať ich život správnym smerom. Postupne však zisťujú, že na to, aby si človek uvedomil svoju hodnotu, musí predovšetkým veriť v seba samého.

Foto: Continental film

V úlohe Anet sa predstaví Kristýna Kotianová, známa ako Kristal Shine – slovensko-česká influencerka a účastníčka súťaže Clash of the Stars. Kvôli filmu musela podľa vlastných slov prejsť výraznou fyzickou premenou. „Musela som sa kompletne prefarbiť na ryšavo a dať si dole nechty. A vlastne aj make-up a účes bol iný… Mojou podmienkou na začiatku spolupráce bolo, že sa nebude nič robiť s mojimi vlasmi, a ako jediná som skončila prefarbená,“ smeje sa sympatická tiktokerka.

Atlétku Martu stvárňuje jedna z najmladších, no zároveň najúspešnejších českých influenceriek – Dominique Alagia, ktorá na seba upozornila v súťažiach SuperStar či LikeHouse. O svojej prvej hereckej skúsenosti hovorí: „Herectvo, to bola celkom nová vec, ktorú som nikdy nezažila. Keď sme začali, tak som sa extrémne bála a mala som pocit, že tam nepatrím. Ale mali sme herecké workshopy a to nám všetkým dosť pomohlo. Pritom je pre mňa herectvo určite prirodzenejšie než spev, pretože som odmalička komediant.“

Foto: Continental film

Trojicu uzatvára populárna youtuberka Anna Šulcová, ktorá už má s herectvom skúsenosti zo seriálu Gympl s (r)učením omezeným aj filmu Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť. Tentoraz si však zahrala jednu z hlavných úloh a túto skúsenosť si nevie vynachváliť. „Ten mesiac nakrúcania bol jedným z najkrajších mesiacov môjho života. Každý deň stretávaš nových ľudí a pred sebou máš nové výzvy,“ hovorí niekoľkonásobná držiteľka ceny Czech Social Awards.

Foto: Continental film

Okrem troch hlavných predstaviteliek sa vo filme Cool Girl! objaví aj viacero skúsených českých herečiek a hercov, medzi nimi napríklad Kateřina Brožová, Sabina Laurinová, Filip Blažek či Jan Šťastný. Snímku režiséra a scenáristu Jeremyho Tichého, nakrútenú podľa rovnomennej knihy Leny Valenovej, prinesie pred letnými prázdninami do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis