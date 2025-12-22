Do kín dorazila Anakonda – komédia, ktorá vám vyrazí dych

Namiesto tichej vianočnej pohody a rozjímania prichádza do kín bláznivá dobrodružná komédia Anakonda, kde sa z dobrých nápadov stávajú zlé, a z tých zlých ešte horšie. Je to film, ktorý sa nebojí ísť na doraz, uťahuje si sám zo seba, rozosmieva a zároveň udržiava v napätí.
👉 Pozrite si trailer:
V hlavných úlohách sa stretávajú Jack Black (Minecraft, Jumanji) a Paul Rudd (Ant-Man, Krotitelia duchov) ako dvaja dlhoroční kamaráti, ktorých zastihla kríza stredného veku. Rozhodnú sa splniť si detský sen a natočiť vlastnú verziu kultovej Anakondy z roku 1997. Bez peňazí, bez štábu, bez potrebných skúseností či pripravenosti na realitu džungle. Tá má totiž vlastné pravidlá – a skutočná, gigantická a veľmi hladná anakonda rozhodne nemá chuť byť len náhradnou rekvizitou.
Réžiu má Tom Gormican, tvorca akčnej komédie Neznesiteľná váha obrovského talentu, a presne v tomto duchu sa film nesie. Sám hovorí o tzv. „komédii pod tlakom“ – postavy robia jedno zlé rozhodnutie za druhým a každá snaha veci napraviť ich len zatlačí hlbšie do problémov. „Aby to fungovalo, nesmiete zľahčovať nebezpečenstvo. Musí pôsobiť čo najreálnejšie,“ vysvetľuje Gormican. Jack Black dodáva: „Nie je to len komédia. Je to akčná jazda s obrovským hadom a skutočným nebezpečenstvom.“ A Paul Rudd pridáva: „Toto nie je klasický remake obľúbeného filmu z deväťdesiatok. Je to prekvapivo originálny príbeh.“
Hereckú zostavu dopĺňajú Steve Zahn (Biely lotos, Silo, Jurský park III), Thandiwe Newton (Westworld), Daniela Melchior (Jednotka samovrahov) a Selton Mello, ktorí spolu tvoria filmový štáb uväznený v džungli medzi riekou a hladnou anakondou. Film si zjavne užíva nadhľad, ale zároveň presne vie, prečo máme radi monštrá typu King Kong či Godzilla – je tu napätie, jump-scare momenty, aj ten nepríjemne hlodavý pocit, že niečo obrovské a hladné môže kedykoľvek vyraziť z tmy.
Anakonda ponúka únik do sveta originálneho humoru a napätia. Nečakanú kombináciu akcie, humoru a vedome prehnaných situácií, ktorá stavia na skvelej chémii Jacka Blacka a Paula Rudda – a na absurdne blbých nápadoch starej partie kamošov.
Anakonda je v slovenských kinách od 25. decembra s titulkami aj dabingom.
Synopsa: Jack Black a Paul Rudd sa v dobrodružnej komédii plnej napätia a absurdných situácií predstavia ako dvaja najlepší priatelia, ktorých zastihla kríza stredného veku. Rozhodnú sa preto splniť si dávny detský sen – vydať sa do džungle a natočiť vlastnú verziu kultového filmu Anakonda. Bez peňazí, bez štábu a bez najmenšej predstavy, čo ich v divočine čaká, sa púšťajú do dobrodružstva, ktoré rýchlo prerastie do nečakaného boja o prežitie. Obrovská živá anakonda si ich totiž vyhliadla ako ďalšiu korisť a svojho chutného úlovku sa len tak ľahko nevzdá…
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 25. DECEMBRA 2025
