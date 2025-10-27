Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka

Havárie si nevyžiadali nijaké obete.
Americká lietadlová loď Nimitz USS. Foto: Aaron Haro Gonzalez/Námorníctvo Spojených štátov via AP
Vrtuľník a bojové lietadlo amerického námorníctva sa v nedeľu pri dvoch samostatných incidentoch zrútili do Juhočínskeho mora. Uviedli to predstavitelia námorníctva s tým, že havárie si nevyžiadali nijaké obete.

Pri prvej nehode do mora spadol vrtuľník MH-60R Sea Hawk „počas vykonávania rutinných operácií z lietadlovej lode USS Nimitz“, uvádza vyhlásenie Tichomorskej flotily amerického námorníctva. Všetkých troch členov posádky vrtuľníka našli pátracie a záchranné tímy.

O polhodinu neskôr sa podľa námorníctva USA zrútila do Juhočínskeho mora americká stíhačka Boeing F/A-18F Super Hornet, a to tiež „počas vykonávania rutinných operácií“ z lode USS Nimitz. Obaja členovia posádky sa katapultovali.

Všetok personál je v bezpečí a v stabilizovanom stave,“ uviedlo americké námorníctvo. „Príčina oboch incidentov je v súčasnosti predmetom vyšetrovania,“ dodalo.

