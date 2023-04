Do 16. ročníka festivalu animácie Fest Anča sa prihlásilo takmer 1400 filmov zo 73 krajín

Do 16. ročníka medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa prihlásilo takmer 1400 filmov zo 73 krajín sveta. Komisia z nich vybrala takmer 230 filmov, ktoré predstavujú to najoriginálnejšie a najlepšie domácej a svetovej animovanej tvorby.

Medzi nimi sú filmy aj renomovaných autorov, ako aj mladých začínajúcich talentov. V tlačovej správe o tom informovali organizátori festivalu. Do hlavnej súťaže komisia pre tento rok vybrala 33 filmov. Tretina z nich je študentských a budú súťažiť o cenu Anča Award za najlepší študentský krátky animovaný film.

Z mladých talentov profesionáli

„Každý ročník sa nesie v znamení silných študentských výpovedí, pričom nás veľmi teší, že môžeme sledovať, ako sa z mladých talentov postupne stávajú profesionáli a etablované mená animácie,“ uviedla riaditeľka festivalu Ivana Sujová.

Programový riaditeľ festivalu a člen predvýberovej komisie priblížil, že tento rok zaujali najmä veľmi osobné výpovede filmárov, ktorí nemajú strach rozprávať o komplexných témach, ako napríklad identita, láska, priateľstvá alebo nachádzanie zmyslu života v „postpravdivom“ svete.

O silnom zastúpení študentov svedčí aj kórejský film Osobnosť, ktorý na medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy získal hlavnú cenu za najlepší študentský krátky animovaný film a ocitol sa aj vo výbere prestížneho filmového festivalu v Cannes.

Zaujať môže aj absurdný poľský film Bodliak v hlave Katarzyny Miechowicz, ktorá v minulom roku na Fest Anči získala špeciálne uznanie za film Omrvinky života.

Medzinárodná filmová tvorba

„Svoje snímky predstavia aj známe mená ako Peter Millard, Steven Woloshen, či Candy Guard, ktorá bola dokonca v porote festivalu v roku 2019. V hlavnej súťaži sa nachádza aj nový film Nikitu Diakura s názvom backflip. Nikita vyhral hlavnú cenu Fest Anče v roku 2019,“ informovali organizátori.

Do hlavnej a zároveň aj do slovenskej súťaže sa prebojoval film Volám sa Edgar a mám kravu od Filipa Diviaka. Vo výbere sa nachádza aj snímka Milosť renomovanej režisérky Ivany Laučíkovej, ktorá zobrazuje tému extrémizmu, ale aj film Krížom krážom, ktorý je vyšívaný tupou ihlou. Návštevníci sa môžu tešiť aj na videoklipovú tvorbu, a to aj z krajín ako Argentína, Hong Kong, či Kostarika.

Organizátori dali do pozornosti aj klip z Ukrajiny, ktorý zobrazuje vojnovú situáciu v meste Mariupol. Fest Anča prinesie aj snímky pre rodičov s deťmi, ktoré by inak detský divák nemal možnosť vidieť v bežnej kinodistribúcii. Na festivale sa objaví aj sekcia Krátky animovaný dokument a sekcia venovaná extrémne krátkym filmom, či súčasnej abstraktnej a nenaratívnej animácii.