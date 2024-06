Deti v Šamoríne hýbali kostrou, aj rozumom

Na SUPERfinále školského športu v Šamoríne nechýbala ani O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá je súčasťou podujatia už tretí rok. Tento rok priniesla akadémia olympijského víťaza stánok, kde si mohli deti otestovať svoju pozornosť pred aj po pohybovej aktivite. Novinku si vyskúšali stovky účastníkov a zaujala aj učiteľov.

V Šamoríne sa konalo dvojdňové podujatie SUPERfinále školského športu, kde sa zišli stovky detí z celého Slovenska. Na najväčšie podujatie mladých športovcov na Slovensku sa prišiel pozrieť aj Ján Hrinko, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Pri stánku O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sa zastavil aj štátny tajomník Ján Hrinko, a vyskúšal si test na pozornosť. „Šport je pre deti veľmi dôležitý. Pohybové aktivity ich rozvíjajú po všetkých stránkach, tak telesnej, ako aj duševnej, či kognitívnej. Pomáhajú mladým ľuďom zmysluplne tráviť svoj čas, čím majú aj významný preventívny charakter. Zvyšovanie pohybu detí a mládeže je preto jednou z priorít ministerstva a som rád, že sa nám to darí aj vďaka aktivitám, medzi ktoré patrí aj spolupráca so Športovou akadémiou Mateja Tótha, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu na Slovensku,“ skonštatoval Hrinko.

Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Viaceré výskumy potvrdili koreláciu medzi pravidelným pohybom a zlepšením kognitívnych schopností. Preto O2 Športová akadémia Mateja Tótha priniesla na podujatie do Šamorína aktivitu „Pohnite kostrou, pohnete rozumom.“ Deti si urobili test pozornosti na tablete s okamžitým vyhodnotením, následne si prešli prekážkovou dráhou a opäť absolvovali test pozornosti. U väčšiny detí došlo k výraznému zlepšeniu pozornosti. Výsledky a popis testu dostali deti aj písomne. Ako sa s prekvapením vyjadrili učitelia, takéto krátke telovýchovné chvíľky, by sa zišli deťom napríklad pred písomkami. Mohli by sa tak lepšie sústrediť a pravdepodobne by dosahovali aj lepšie študijné výsledky.

Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Podujatie SUPERfinále školského športu organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR. Stretli sa na tu najlepší športovci zo všetkých krajov Slovenska, ktorí postúpili cez okresné a krajské kolá až do finále s pomedzi viac ako 50 000 zapojených žiakov a žiačok. Viac ako 1 300 detí tak bojovalo v celkovo osemnástich súťažiach. Podujatie podporili aj viaceré známe osobnosti zo sveta športu a televíznych obrazoviek.

