Detektívka à la Agatha Christie – Vražda v sídle Wedgefield

Ak sa najbližšie zastavíte vo svojom obľúbenom kníhkupectve, prelistujte si túto novinku. Lahôdka pre fanúšikov Agathy Christie, no od súčasnej americkej autorky, ktorá ju skvele pripomína. Atmosférou, postavami, zápletkou. Vražda v sídle Wedgefield , druhý diel populárnej detektívnej série Prípady Jane Wunderlyovej.

Essex, 1926.

Pokojný anglický vidiek poskytuje Jane a jej tete Millie, neúnavnej dohadzovačke, vítanú zastávku pred ich návratom do Ameriky. Kým Millie doháňa stratený čas so svojou novonájdenou dcérou Lillian a ich hostiteľom lordom Hughesom, Jane si kráti dlhú chvíľu hltaním detektívnych románov a lekciami lietania – čo sa tete ani trochu nepozdáva. Akékoľvek možné nebezpečenstvo vo vzduchu však zatieni tragédia na zemi, keď pri autonehode zahynie jeden z mechanikov pracujúcich u lorda Hughesa, veterán vojenského letectva Simon Marshall.

Mal niekto z nich dôvod zabiť Simona? A prečo by prerezával brzdové lanká a riskoval, že zabije niekoho iného? Prečo nezvolil tradičnejší spôsob vraždy? Nedalo sa predsa presne určiť, kedy Simon opäť použije to auto. A ak by sa porucha odhalila ešte predtým, než si sadol za volant, čo sa pokojne mohlo stať, lebo Simon auto často upravoval, bola veľká šanca, že by plán vôbec nevyšiel. Vo všeobecnosti to bol dosť riskantný krok.

Prerezané brzdové lanká svedčia o tom, že nešlo o nehodu, no nemal sa stať obeťou niekto iný ako Simon? Dom je plný podozrivých – príbuzných, ktorí sa zastavili na návštevu, tajnostkárskeho služobníctva, tajomných osôb, ktoré sa v noci potulujú po pozemku. Za trochu nejasných okolností prichádza do sídla aj záhadný pán Redvers, ktorý pomohol Jane vyriešiť vraždu v Egypte, a opäť jej ponúka pomoc. Zdá sa, že všetci vo Wedgefielde chcú, aby Jane pomohla ochrániť rodinu Hughesovcov. Kým však hľadá odpovede, neprehliada náhodou vraha, ktorého má priamo pred očami?

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Zuzka Jurigová Kapráliková:

Vražda v sídle Wedgefield naozaj pripomína detektívky legendárnej Agathy Christie. Príbeh má svoju atmosféru 20.rokov minulého storočia, sympatickú hrdinku, ktorá je nespútaná a niekedy až divoká. Sú tam intrigy a tajnostkárstvo, a na záver aj dobrodružná naháňačka, pri ktorej budete prehŕňať jednu stránku za druhou. Autorka Erica Ruth Neubauer dokazuje, že je skvelá rozprávačka, ktorá vie namiešať ten správny koktail napätia, romantiky a humoru.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis