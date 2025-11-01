Desaťtisíce Srbov si pripomenuli pád strechy stanice v Novom Sade, ktorý zabil 16 ľudí

Desaťtisíce Srbov si v sobotu pripomenuli prvé výročie pádu strechy stanice v meste Nový Sad, ktorý zabil 16 ľudí. Obetiam nešťastia symbolicky venovali 16 minút ticha v centre Nového Sadu.
Od tragédie, ktorá sa stala symbolom zakorenenej korupcie, Srbsko zmietajú pravidelné protesty vedené študentmi. Protestujúci najprv požadovali transparentné vyšetrovanie, no ich výzvy sa čoskoro premenili na požiadavky na predčasné voľby.
Srbský prezident Aleksandar Vučić demonštrantov opakovane obviňoval zo snahy o prevrat a z prijímania financií zo zahraničia. V piatok však v televíznom prejave urobil zriedkavé gesto a ospravedlnil sa za slová, ktoré, ako povedal, teraz ľutuje.
„Toto platí pre študentov aj pre protestujúcich, ako aj pre ostatných, s ktorými som nesúhlasil. Ospravedlňujem sa za to,“ povedal Vučić a vyzval na dialóg. Srbská vláda vyhlásila sobotu za deň štátneho smútku.