Desať dní, jeden bozk a láska, ktorá prekročí hranicu života. To je Láska môjho večného života

Príbeh Láska môjho večného života je svieža, vtipná a zároveň prekvapivo citlivá romantická komédia, ktorá dokazuje, že na city nikdy nie je neskoro.
Delphie nie je sebavedomá, dokonalá ani bezchybná. Má zlé stravovacie návyky, nosí smiešne ponožky a v spoločnosti si často pripadá neviditeľná. Práve vďaka tomu však pôsobí mimoriadne autenticky. Jej vnútorné monológy sú plné suchého humoru, sebairónie a jemnej melanchólie.
Keď sa v posmrtnom živote stretne s mužom, ktorý jej doslova vyrazí dych (a tentoraz za to nemôže jedlo), zdá sa, že osud jej konečne doprial niečo výnimočné. Lenže romantický sen sa rýchlo rozplynie. Muž je omylom v posmrtnom svete a musí sa vrátiť späť medzi živých.
Jedným z najzábavnejších prvkov knihy je samotné zobrazenie posmrtného života. Nie je to éterická krajina pokoja, ale svet plný pravidiel, formulárov a byrokratických zásad. Kirsty Greenwood si s týmto motívom evidentne užíva a vytvára vtipné situácie, ktoré odľahčujú aj vážnejšie témy.
Delphie sa odmieta zmieriť s tým, že jej osudová láska jej bola „odobratá“ chybou systému. Podarí sa jej vyjednať dohodu a dostane druhú šancu na život. Má však presne desať dní na to, aby našla muža, do ktorého sa zamilovala, a aby ju on sám od seba pobozkal. Žiadne nátlaky, žiadne priznania, len čistý cit.
Román veľmi citlivo pracuje s témou sebahodnoty. Láska tu nie je vykreslená ako zázračný liek, ale ako výsledok vnútorného zmierenia so sebou samou. Práve v tom spočíva jeho sila.
Kirsty Greenwood je známa tým, že dokáže spájať romantiku s nekonvenčnými námetmi. V tomto románe sa jej podarilo vytvoriť príbeh, ktorý je zároveň ľahký aj hlboký. Dialógy sú svižné, humorné a prirodzené, emócie nikdy nepôsobia prehnane.
Zaujímavosťou je, že autorka sama priznala, že ju fascinujú otázky „čo keby“ – a práve z takejto hypotézy vznikol aj tento román. Čo keby ste stretli správneho človeka v úplne nesprávnom čase… alebo dokonca po smrti?
Ak hľadáte romantický román, ktorý vás rozosmeje, zahreje pri srdci a zároveň vás prinúti zamyslieť sa nad vlastnými rozhodnutiami, Láska môjho večného života je výbornou voľbou. Je to príbeh o tom, že láska si niekedy nájde cestu tými najnepravdepodobnejšími smermi a že ani smrť nemusí byť poslednou kapitolou.
A možno vám pripomenie aj niečo dôležité: že na počúvanie vlastného srdca nie je nikdy neskoro.
Preklad z anglického originálu The Love of My Afterlife (Penguin Books, Great Britain, 2024) Bibiána Lieskovanová.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis