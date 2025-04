Dovoľte, aby sme vás v mene AmCham Slovakia veľmi srdečne pozvali na podujatie s názvom DEŇ REŠTRUKTURALIZÁCIE, ktoré sa uskutoční v stredu, 9. apríla 2025 od 9.00 do 14.00 v priestoroch Jurkovičovej teplárne v Bratislave s registráciou v čase od 8.30 do 9.00. Podujatie prináša pohľad na to, ako aktuálne ekonomické podmienky môžu vplývať na podnikateľský sektor s bližším ohľadom na reštrukturalizáciu. Zatiaľ, čo predchádzajúce ročníky konferencie boli venované novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii, právne a obchodné aspekty predrokovaných reorganizácií sa témy tohtoročného podujatia zameriavajú na právne a ekonomické aspekty predaja podniku v insolvencii, teda situáciou pred vyhlásením insolvencie.

KTO SA ZÚČASTNÍ?

Milan Hodas, štátny tajomník, Ministerstvo spravodlivosti SR

Viliam Myšička, predseda výboru pre reštrukturalizáciu AmCham Slovakia

Radovan Pala, Partner, Taylor Wessing

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

Peter Kubik, Partner, CUBE RECOVERY

PREČO JE TÉMA DÔLEŽITÁ?

Podnikateľské prostredie na Slovensku prechádza už niekoľko rokov viacerými makroekonomickými výzvami. Výpočet faktorov, ktoré sú spoluzodpovedné za súčasnú situáciu, mnohým z nás už pripadá ako bežný. Pravdou však je, že Covid-19, vojna na Ukrajine, inflácia, ako aj energetická kríza a dnes hlavne geopolitické dianie a stagnácia ekonomiky v EÚ v posledných rokoch zásadne ovplyvňovali tok financií a platobnú disciplínu spoločností, ktoré bojovali aj so zvyšujúcimi sa mzdovými nákladmi a nižšou schopnosťou tvoriť rezervy. Úloha štátu je práve v takýchto situáciách dôležitá, pretože prináša stabilizačné nástroje, ktoré pomáhajú podnikateľskému prostrediu preklenúť ekonomické výzvy.

V prípade záujmu o registráciu, neváhajte kontaktovať natalia.spodniak@amcham.sk alebo na telefónnom čísle 0902 912 000.

