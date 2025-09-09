Demon Slayer sa vracia: Infinity Castle spúšťa finále a trhá rekordy

Akčné fantasy anime, ktoré lámalo rekordy po celom svete, spúšťa svoju najtemnejšiu kapitolu. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle štartuje v slovenských kinách už tento štvrtok a je to film, aký sme od tejto série ešte nedostali – žiadna kompilácia seriálu, ale úplne nový kus príbehu nakreslený rovno pre veľké plátno.
Nakuknite tu:
Fenomén, čo v Ázii zahanbil aj Disney a Nintendo
Film od Crunchy Roll/Sony v Ázii beží len pár týždňov a čísla sú brutálne. Len v juhovýchodnej Ázii zarobil už viac ako 42 miliónov dolárov a s rekordnými otváracími víkendmi sa stal najúspešnejším anime všetkých čias v krajinách ako Hongkong, Indonézia, Thajsko či Malajzia. Tržbami tam prekonal aj otváracie víkendy megahitov ako Frozen 2 (2019) či Super Mario Bros. vo filme (2023). Dokonca v IMAXe otváracie tržby predbehli aj svetové hity ako F1 (2025) či Minecraft vo filme (2025).
A hype stúpa aj v Európe – vo Francúzsku sa lístky na predpremiéru vypredali za minútu. K úspechu má teda našliapnuté výborne, a to ho väčšina svetových kín ešte len čaká.
Do démonického bludiska
Tanjiro a elitní bojovníci Hashira sa chystali na rozhodujúci stret s vládcom démonov Muzanom Kibutsujim. Ten však zaútočil priamo na centrálu Demon Slayer Corps a vtiahol hrdinov do démonického bludiska Infinity Castle. Tam sa rozpúta posledná bitka medzi lovcami a démonmi – bez cesty späť, bez záruky prežitia.
Čím Infinity Castle prekvapí
Infinity Castle je prvá časť trilógie, ktorá uzatvára celý príbeh Demon Slayera a štartuje veľkolepé finále. Temná atmosféra a špičková animácia vtiahnu priamo do nekonečného démonického labyrintu – jednej z najnápaditejších kulís série, pripravovanej špeciálne pre IMAX. Film je zároveň prístupný aj pre nováčikov, pretože postavy majú jasne vystavané motivácie a backstory, takže si ho užijú aj bez toho, aby poznali celú sériu. Čakajte originálny japonský zvuk so slovenskými titulkami pre maximálnu emóciu a autentickú atmosféru. A ten vypointovaný soundtrack…
Kto si príde na svoje
Film je určený pre skalných fanúšikov, ktorí stále smútia za Rengkokom, ale aj pre divákov, čo chcú zažiť anime rovno v jeho top forme. A jasné – komunite cosplayerov netreba nič vysvetľovať, s nimi má kino vždy inú atmosféru, keď sa príbeh z plátna mieša s ich vlastným svetom.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle štartuje vo štvrtok 11. septembra v slovenských kinách. Ak máte možnosť, dajte si to v IMAXe – presne tam má ten démonický labyrint najväčšiu silu.
Synopsa:Tanjiro Kamado bol obyčajný chlapec, no všetko sa zmenilo, keď jeho sestru Nezuko premenili na démona. V snahe zachrániť ju sa pridal k organizácii lovcov démonov – Demon Slayer Corps. Postupne si medzi nimi vybudoval silné priateľstvá a stal sa jedným z najodvážnejších bojovníkov zboru. Keď sa vodca organizácie ocitne v smrteľnom nebezpečenstve, Tanjiro s ostatnými vyráža na pomoc. No skôr než stihnú zasiahnuť, sú Muzanom Kibutsujim vtiahnutí do tajomného priestoru – do démonického sídla Infinity Castle. A práve tam sa začína rozhodujúca bitka medzi lovcami démonov a samotnými démonmi.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH UŽ OD 11. SEPTEMBRA!
Informačný servis