Demokratov mrzí, že zostali tesne pod piatimi percentami a nezískali žiadny mandát. Rozhodnutie voličov však rešpektujú

Strana Demokrati sa podľa neoficiálnych výsledkov volieb nedostala do Európskeho parlamentu, získala 4,68 percenta voličov.

Ako uviedli Demokrati vo svojom stanovisku, volebný výsledok ich mrzí o to viac, že ak by získali päť percent, podľa predbežných prepočtov by mal Smer-SD o jeden mandát menej. Ďakujú však všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, a tiež svojim voličom a sympatizantom.

„Zostali sme tesne pod piatimi percentami. Rešpektujeme však, že sa tak občania rozhodli a zverili zastupovanie Slovenska v Bruseli iným stranám. Veríme, že najmä víťaz volieb si je vedomý svojej zodpovednosti, pretože teraz prichádza skutočná práca a marketing už nebude stačiť,“ uviedla mimoparlamentná strana Jaroslava Naďa.

Demokrati poukazujú na to, že osem z 15 poslancov nie sú zaradení v žiadnych europarlamentných frakciách, čo znamená, že ich možnosť čokoľvek ovplyvniť v prospech Slovenska bude nulová. Zároveň zdôraznili, že sa nevzdávajú a neustupujú.

„Nie, nerobíme to a nikdy sme nerobili kvôli funkciám, ale kvôli Slovensku. Budeme stále poukazovať na zlé kroky vlády, chyby, korupciu a navrhovať nové riešenia, ktoré našu krajinu posúvajú dopredu,“ dodala strana.