December v Slovenskej filharmónii

PREDVIANOČNÁ HUDOBNÁ NÁDIELKA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE
Naplánujte si tento rok v advente niečo originálne – spoločnú návštevu koncertu. Hudobný darček môžete zabaliť aj pod stromček – programová ponuka Slovenskej filharmónie je bohatá.
KOMORNÉ ZOSKUPENIE FILHARMONIKOV S ATRAKTÍVNYM PROGRAMOM
Camerata Philharmonica Slovaca je variabilné komorné teleso zložené z popredných inštrumentálnych hráčov Slovenskej filharmónie. Tentokrát vás na koncert pozývajú členovia violončelovej skupiny orchestra SF. Ich hosťami budú sopranistka Marianna Prievozníková Geleneky, huslistka Lucia Harvanová a hráč na marimbu, vibrafón a perkusie Kiril Stoyanov. Program rozvibruje sálu netradičnými rytmami diel z latinskej Ameriky, ale doplnia ho aj obľúbené kusy klasického repertoáru – Air z orchestrálnej suity č. 3, BWV 1068 Johanna Sebastiana Bacha alebo Musica slovaca Ilju Zeljenku. Koncert sa bude konať v Malej sále Slovenskej filharmónie v utorok 2. decembra o 19.00.
TIBOR KOVÁČ, ČLEN VIEDENSKÝCH FILHARMONIKOV V BRATISLAVE
Už vo štvrtok a piatok 4. a 5. decembra o 19.00 zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie symfonická dvojica koncertov. Poetická symfonická báseň Labuť z Tuonely Jeana Sibelia i jeho husľový koncert v podaní Tibora Kováča, dlhoročného slovenského zástupcu v orchestri slávnych Viedenských filharmonikov, sa na koncertnom pódiu stretnú v spojení s hudbou z francúzskeho prostredia. Okrem Debussyho Prelúdia k faunovomu popoludniu to bude ikonické dielo hudby 20. storočia – Vták Ohnivák, rozprávkový balet Igora Stravinského vytvorený pre parížsku hudobnú scénu na podnet slávneho impresária Sergeja Ďagileva. Za dirigentským pultom bude stáť Parížan Rémy Ballot.
MIKULÁŠ PRÍIDE AJ DO BRATISLAVSKEJ REDUTY
V sobotu 6. decembra príde do Slovenskej filharmónie Mikuláš. Mikulášsky koncert pre najmenších je na programe o 16.00. Hudobným popoludním bude deti sprevádzať Martin Vanek a o pestrý hudobný program sa postará Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a mladou flautistkou Ajnou Marosz. Po boku komorného orchestra sa predstaví detský spevácky zbor Starého Mesta Sirénčatáso svojím zbormajstromLukášom Kuncoma Baletné štúdio Simart s choreografkou Simonou Smutnou.
ADVENTNÝ KONCERT SLOVENSKÉHO FILHARMONICKÉHO ZBORU
Nedeľa 7. decembra o 16.00 bude patriť Slovenskému filharmonickému zboru a zbormajstrovi Janovi Rozehnalovi. Hudobná mozaika viacerých diel nám ukáže, ako vnímali a hudobne dotvorili biblické motívy skladatelia naprieč storočiami. Jedinečné dielo anglického skladateľa Benjamina Brittena Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor je neodmysliteľnou súčasťou slávenia vianočných sviatkov v mnohých anglicky hovoriacich krajinách. Po boku nášho fenomenálneho telesa sa predstavia viacerí interpreti – sólo harfistka orchestra SF Katarína Turnerová, multiištrumentalista Ladislav Fančovič, organista Marek Štrbák a ďalší. Pri príležitosti 90. narodením estónskeho skladateľa Arva Pärta zaznie jeho najpopulárnejšia kompozícia Magnificat.
BÁSEŇ O LÁSKE A MORI S PAVLOM BRŠLÍKOM
V decembri do Bratislavy opäť zavíta český dirigent Robert Jindra, ktorý ponúkne návštevníkom mimoriadne zaujímavý program zostavený z diel francúzskych autorov. Ústredným dielom bude Báseň o láske a mori od Ernesta Chaussona, skladba pre spev a orchester, kde sa ako sólista predstaví slovenský tenorista Pavol Bršlík. Tento titul doplnia orchestrálne skladby od Édouarda Lala a Albérica Magnarda. Vo štvrtok a piatok 11. a 12. decembra o 19.00.
Sviatky a hudba patria nerozlučne k sebe. Svedčí o tom aj bohatá ponuka decembrových koncertov v Slovenskej filharmónii, ktoré vyvrcholia Vianočnými, Silvestrovskými a Novoročným koncertom.
DARUJTE HUDBU
- V Pokladnici Slovenskej filharmónie alebo online vám ponúkame ORIGINÁLNE DARČEKY pre vašich blízkych – darujte tento rok HUDBU – vstupenky na koncerty Slovenskej filharmónie. Ak si neviete vybrať, pripravené máme DARČEKOVÉ POUKAZY v rôznych hodnotách.
- Pri nákupe vstupeniek na vybrané JANUÁROVÉ koncerty využite kupón PF26 – 26% zľava platí na koncerty 15.,16., 25.,29. a 30. januára 2026.
- Vstupenky na vybrané januárové koncerty so zľavovým kódom PF26 sa dajú zakúpiť v pokladnici Slovenskej filharmónie a online od 1. – 23. decembra 2025 v pracovných dňoch od 12.00 – 18.00 a online na www.filharmonia.sk
Slovenská filharmónia aj tento rok pokračuje vo výnimočnom projekte, do ktorého sa môžeme zapojiť my všetci. VIANOČNÁ POŠTA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE V PREDAJI od 1. DECEMBRA 2025.
Radi by sme aj tento rok potešili viaceré klientky krízových centier, mamy s deťmi, ktoré budú Vianoce tráviť vo svojich dočasných domovoch.
Darujeme im vstupenky na Rodinné koncerty Slovenskej filharmónie. ANJELSKÉ vstupenky budú v predaji od 1. – 21. decembra 2025 v Pokladnici Slovenskej filharmónie.
Zakúpené vstupenky spolu so symbolickou ANJELSKOU POUKÁŽKOU im doručíme do 24. decembra 2025. Na Štedrý večer darujeme spoločný darček – čas pri krásnej hudbe v Slovenskej filharmónii.
