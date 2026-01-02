Dani Alves investoval do treťoligového klubu v Portugalsku

Niekdajší pravý obranca brazílskej futbalovej reprezentácie Dani Alves sa rozhodol investovať do portugalského treťoligového klubu Sporting Clube Sao Joao de Ver.
„V momente, ktorý sa zapíše do histórie klubu, oficiálne oznamujeme príchod Daniho Alvesa ako spoluvlastníka spoločnosti SAD, ktorá kontroluje náš klub Sporting Clube Sao Joao de Ver,“ uviedol tím na sociálnych sieťach.
Organizáciu založili v roku 1929 a sídli v meste Santa Maria da Feira neďaleko Porta. Podľa športového spravodajského webu MaisFutebol získal 42-ročný Brazílčan 50-porcentný podiel kapitálu v klube a na konci aktuálnej sezóny údajne plánuje odkúpiť aj druhú polovicu.
Rovnaký zdroj tiež naznačil, že 42-ročný Alves by sa mohol vrátiť na ihrisko a práve v tomto klube absolvovať zvyšok sezóny 2025/2026.
Trojnásobný víťaz Ligy majstrov nehral od januára 2023, keď ho mexický klub Pumas prepustil v dôsledku prípadu, ktorý viedol k odsúdeniu za znásilnenie v prvostupňovom konaní, avšak neskôr bol rozsudok zrušený. Alves bol vo februári 2024 odsúdený na štyri a pol roka väzenia za znásilnenie mladej ženy na toalete vo VIP priestoroch nočného klubu v Barcelone, incident sa mal stať 31. decembra 2022.
Odvolací súd v Barcelone však zrušil rozsudok v marci 2025, čo vyvolalo pobúrenie medzi feministickými skupinami a časťou ľavicovej vlády Španielska. Súd uviedol, že proces obsahoval nezrovnalosti a protirečenia a chýbali dostatočné dôkazy na preukázanie viny Alvesa, ktorý vždy trval na tom, že pohlavný styk bol dobrovoľný.
Alves bol vo väzení od januára 2023 až do marca 2024, keď ho prepustili na kauciu milión eur počas prebiehajúceho odvolania.